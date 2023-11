A sportág 27. gyermek országos bajnokságát Dunaújvárosban, a Szent Pantaleimon Iskolában rendezték meg a mögöttünk hagyott szombaton, összességében pedig immáron harmadik alkalommal.

Ugyan nem tudott minden nagy tapasztalattal rendelkező csapat eljönni most, ennek ellenére a jelenlévő 48 versenyző lelkesen és örömmel vágott bele a küzdelmekbe. A Dunaújvárosi Lábtoll-labda Sportegyesületet huszonöt versenyző képviselte. Közülük kilenc sportoló először mutatkozott be a mezőnyben - adott tájékoztatást lapunknak Kohán Árpádné klubelnök.

Kiemelte, nagyon szép eredménnyel zártak a lányok, hiszen bajnokcsapatnak tapsolhattak az eredményhirdetésen, aranyérmes lett a Nagy Hanna, Nagy Kitti, Naszádos Kamilla összeállítású trió. A dobogó harmadik fokára állhatott a Kerti Emília, Kondor Kitti, Kovács Noémi alkotta csapat.

- A fiúknak most nem sikerült érmes helyezést elérniük. Arról épphogy lecsúszott, így negyedik helyen végzett Kerti Benett, Kovács Patrik és Somogyi András triója. A 9. és 10. helyen végeztek az egyesület legkisebbjei, akik kitörő örömmel fogadták az eredményhirdetésen helyezésüket. Ők voltak, akik minden apró sikernek örültek a pályán is. Jóleső volt látni felszabadult jókedvüket, győzelmi ujjongásukat egy sikeres szerváért, visszarúgott labdáért. Kívánom, hogy lelkesedésük töretlen maradjon, s majd tapsolhassunk nekik akkor is, amikor már dobogóra állhatnak.

Izgalmas meccseket hozott az egyéni verseny is, a résztvevők felkészült, igazán technikás, átgondolt játékot mutattak. Itt is a lányok voltak sikeresebbek, második lett Nagy Hanna Jázmin, harmadik pedig Nagy Kitti.