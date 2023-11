A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoportjának hétvégi fordulójában otthon javított a Nagyvenyim és az Előszállás, utóbi csapat behúzta a második győzelmét is. Az Adony tíz emberrel is megnyerte a Baraccsal szembeni csúcsrangadót, így már három ponttal vezetnek előttük a bajnokságban. A Nagykarácsony szintén győzelemmel ünnepelhetett.

Érdekeség, hogy háromnál kevesebb gól most egyik összecsapáson sem született. A tabellán a megszerzett pontoknak megfelelően kettőt lépett előre a Nagykarácsony és az Előszállás, a Nagyvenyim pedig egyet sorolt előre.

Adony – Baracs 3–1 (0–1)

Adony: Rácz – Bognár, Török, Tatár, Budai, Bagóczki, Virág, Kaló, Tóth, Balogh (Vukaljovics 78.), Holentoner, Fábián.

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott (Kozma 89.), Prókai, Dobrovitz (Fejes 89.), Deli, Killer (Nagy D. 54.), Nagy E., Takács, Badi, Huber.

Gyorsan, a 3. percben vezetést szerzett a Baracs, Huber csapott le a kapusról kipattanó labdára és lőtt az adonyi hálóba. A szünet után az 53. percben a Balogh egyenlített, majd a 63. percben ismét Balogh nevére írhatott találatot a játékvezető. A 66. percben Fábiánt kiállították, de hiába voltak kevesebben, a 85. percben Virág is feliratkozott az adonyi góllövőlistára.

Adony remek második félidős játékkal fordított és nyert a Baracs ellen

Fotó: Horváth László



Boldóczki Sándor adonyi edző így értékelt: – Igazi rangadóra készültünk. Az első öt perc kivételével jól játszottunk. Innentől már nem volt helyzete Baracsnak. A szünet után hamar sikerült egyenlíteni, majd ugyanolyan gyorsan érkezett a vezető gólunk. A 66. percben a második sárgával kiállították Fábián Martint, ami azonban nem befolyásolta a végeredményt. A mutatott játék alapján megérdemelten nyertünk.

Körmendi Zsolt, Baracs: – Indulatokkal tarkított mérkőzésen a hazai csapat jobban akarta a győzelmet. Mi hoztuk a már megszokott akaratgyenge játékunkat.

Nagyvenyim – Aba Sárvíz 4–0 (2–0)

Nagyvenyim: Fodor – Szalai (Varga 75.), Ráthgéber, Princz, Balogh, Slett, Pinczési (Dorogi 80.), Kővári, Kovács, Cislo 8Furuglyás 52.), Rabijász.

Gólszerző: Slett (25.), Ráthgéber (44.), Princz (56.), Pinczési (76.).

Az előző három fordulóban vesztes Nagyvenyim joggal áhítozott sikeresebb befejezésre, ami az előttük álló Aba elleni meccsen meg is érkezett. Félidőnként két-két találattal és számtalan helyzettel, magabiztosan játszott a hazai csapat.

Vaskó József, Nagyvenyim: – Utolsó itthoni bajnokin szép eredménnyel búcsúzhattunk a közönségtől. Jó volt az idő és a játékunk is. Nagyobb gólkülönbséggel is győzhettünk volna. Talán sikerült elfeledtetni az utolsó három mérkőzés kudarcát. Úgy kell készülnünk a hátralévő találkozókra, hogy kijavíthassuk ezt a rossz sorozatot.

További eredmények: Beloiannisz – Sárosd II. 2–3, Sárszentmihály – Polgárdi 0–4, Nagykarácsony – Besnyő 4–1, Előszállás – Káloz 3–0.

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 1. ADONY 9 7 2 0 29 9 20 23 2. BARACS 9 6 2 1 28 14 14 20 3. NAGYKARÁCSONY 9 5 2 2 16 12 4 17 4. POLGÁRDI 9 5 1 3 34 13 21 16 5. ABA SÁRVÍZ 10 4 4 2 26 18 8 16 6. NAGYVENYIM 10 5 0 5 30 28 2 15 7. BELOIANNISZ 9 4 3 2 26 13 13 15 8. SÁROSD II. 9 4 3 2 26 18 8 15 9. KÁLOZ 10 2 2 6 20 47 -27 8 10. SEREGÉLYES 9 2 1 6 11 36 -25 7 11. ELŐSZÁLLÁS 9 2 0 7 16 25 -9 6 12. SÁRSZENTMIHÁLY 9 2 0 7 20 32 -12 6 13. BESNYŐ 9 1 2 6 20 37 -17 5 * A Szabadbattyán kizárva

.