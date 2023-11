A hétvégi 12. fordulóra – nem kis meglepetésre – még a Nagyvenyim is feliratkozott a dobogó alsó fokára. Igaz, lehet csak ideiglenesen, hiszen ők már lejátszották mind a tizenkét mérkőzésüket. Az első helyet kivéve tehát van esély a jobb pozíció megszerzésére, hiszen elég szorosak a pontállások. A városkörnyéki együttesek közül a 12. forduló a Nagyvenyimnek, a Baracsnak, a Nagykarácsonynak is három pontot hozott. Az Előszállás jól játszik, gólokat is rúg, de még mindig nem eleget, hogy nyerni is tudjon. Az ősszel eddig csak hat pontot gyűjtöttek a Besnyő és a Káloz elleni győzelemmel.

Nagyvenyim – Előszállás 6-4 (2-2)

Nagyvenyim: Fodor - Ráthgéber (Varga 75.), Princz, Balogh, Slett, Szalai (Furuglyás 75.), Sarok, Kővári, Rabijász, Cislo, Török.

Előszállás: Nagy (Kvárik 19.) - Kovalovszky (Bognár 49.), Nyári, Béres, Garbacz, Horváth, Felföldi, Mekota, Németh (Romhányi 65.), Horváth, Reichardt (Kovács Zs. 79.).

Gólszerző: Balogh D. (31., 54.), Rabijász (38.), Török Barsa (48.), Slett (61.) Furuglyás (87.), illetve Mekota B. (11., 42., 53., 80.).

Gólgazdag győztes mérkőzéssel búcsúzott a hazai közönségtől a Nagyvenyim együttese. Az első félidő után 5-3-ra is vezetett a hazai társaság. Szünetet követően Előszállás remekül hajrázott és még egy találatot bevitt a venyimi kapuba, de utolérni már nem tudta a szintén jó formában lévő vendéglátókat. Erős, hajtós meccset láthattunk, ahol a helyzeteiket szerencsésebben kihasználó együttes írhatott három pontot.

Adony – Káloz 7-1 (2-1)

Adony: Rácz - Virág, Androsovits (Vukaljovics 68.), Bagóczki (Glonczi 79.), Virág, Tóth, Holentoner, Hegedűs, Kőkuti, Kaló, Bognár, Tatár.

Gólszerző: Holentoner (9., 72.), Bognár (35., 82.), Virág (58.), Kőkuti (78.), Vukaljovics (88.), illetve Tóth (15.).

További eredmények: Beloiannisz – Besnyő 4-1, , Polgárdi – Sárosd II. 1-1.

Nagy csatákat vívott Adony (p) az őszi elsőségért

Fotó: Horváth László

Sárszentmihály-Masterplast – Baracs 1-2 (1-1)

Baracs: Tóth - Szurma, Hepp, Takács, Badi, Nagy E. (Kozma 83.), Killer (Sbihi 57.), Deli, Palkó, Huber, Fejes.

Gólszerző: Tornyai (13.), Killer (34.), Sbihi (64.).

Nagykarácsony – Seregélyes 3-1 (1-0)

Nagykarácsony: Turi - Szabó J., Fülöp, Kovács D. (Szabó M. 82.), Mohácsi, Szabó Sz., Jákli, Demeter (Varga 85.), Éliás (Horváth 62.), Rezes, Gráczer.

Gólszerző: Mohácsi (30., 73.), Rezes (49.), illetve Horváth (63.).