A csapat honlapja így idézi Niko Eronent: – Most jól érkeztünk meg a meccsbe, a vasárnapi teljesítmény után nagyon koncentráltuk arra, miként kezdjük a meccset, s az első harmadot úgy érzem, kontroll alatt is tudtuk tartani. A másodikban összeszedtünk pár felesleges kiállítást, azokkal átbillentek a dolgok a DVTK javára. Utána azonban visszataláltunk a meccsbe, jól működött az emberelőnyös játékunk, ezzel sikerült végül nyernünk. Ma mind a négy sor és a kapusunk is „ott volt” a meccsen, nem voltak gyenge emberek a csapatban mindenki nagyon akarta ezt a sikert.

Steve Kasper: – Jól játszottunk az első harmadban, aztán mégis kétgólos hátrányban találtuk magunkat, de nem pánikoltunk, nem adtuk fel, s visszaküzdöttük magunkat a meccsbe. A harmadik harmadban elkövettünk pár hibát, nem szedhetünk össze két kiállítást a támadó harmadban, azzal csak a problémát okozzuk magunknak. Jár a dicséret ellenfelünknek, mert ki is használta ezeket. Ez nagy különbség volt, ők gólokat lőttek az emberelőnyökből, s bár nekünk is megvoltak a lehetőségeink, de, amikor kellett volna, nem tudtunk élni velük.

A DAB legközelebb csütörtökön 18.30 órától a Csíkszeredát fogadja az Erste Ligában.