A két csapat legutóbb Dunaújvárosban mérte össze erejét, október közepén az Acélbikák nyertek 1-0-ra, és ez az eredmény a jégkorongban még a fehér hollónál is ritkább.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A mostani meccsen sem kellett a szurkolóknak a gólok számát észben tartaniuk, a gólszerzők neveit megjegyezniük, mivel most is csak egy gól született, az azonban a fehérváriaké volt. A 32. percben Németh Zalán talált be Tóth Károly Balázs kapujába, és mint később kiderült, egyúttal a végeredményt is beállította. Ezzel a két csapat között már öt pontra nőtt a távolság a tabellán.

A nagyobb baj az, hogy az utóbbi öt mérkőzését elvesztette a dunaújvárosi alakulat, és mindössze egy pontot szerzett, amikor Miskolcon szétlövés után kapott ki 4-3-ra. (A rendes játékidőben elért győzelem három pontot ér, a hosszabbításban, vagy szétlövésekkel megnyert meccs után két pont jár a csapatoknak, és ebben az esetben a vesztes fél is gyarapodik egy ponttal.)

Ha összegezni szeretnénk a látottakat, azt mondhatnánk, a DAB az első harmadban eldönthette volna a három pont sorsát, annyi gólszerzési lehetőséget hagyott ki. A helyzet a folytatásban sem változott: a DAB támadott, de a legnagyobb helyzeteit is elpuskázta. A fehérváriak viszont egy emberelőnyös lehetőségüket kihasználták, és azt az egygólos előnyüket okosan védelmezték, és végül meg is tudták tartani.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A kérdés, ami egy ilyen összecsapás után a dunaújvárosi hívekben felmerülhet: vajon mi az oka, az Acélbikák időnkénti katasztrofális helyzetkihasználásának?

A választ nem nekünk kell megadni.

DAB – FEHA19 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

Dunaújváros, 250 néző. Vezette: Varjú, Dósa, Dömötör, Vincze.

DAB: Tóth K. – Svars, Léránt, Szalma, Lorraine, Dostalek – Sysak, Blomberg, Elomaa, Koskinen, Sillanpaa - Varga A., Maarnela, Hadzinikolic, Nemes, Somogyi – Marosi, Pinczés O., Szabó Cs. Vezetőedző: Niko Eronen.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy (1), Seregély, Zezelj, Dobos, Blaskó – Falus, Salamon, Strazdins, Fekete, Ambrus – Kasinski, Bajkó, Németh Z. 1, Farkas L., Lászlóffy – Farkas I., Alapi, Bogesic. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

További eredmények: Ferencváros-Telekom – Gyergyói HK 4-1, Újpest – Corona Brassó 2-6.