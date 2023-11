A fővárosi alakulat eddig nem éppen a várakozásai szerint szerepelt, hiszen mindössze két döntetlent értek el – Alba Fehérvár, Vasas –, ötször pedig kikaptak. Ezzel az utolsó előtti helyen állnak. A DKKA hat pontjával – három siker és öt vereség – a kilencedik, legutóbb a Váctól szenvedtek sima vereséget.

A meccs parázs csatát ígér, hiszen a hazaiaknak égetően szüksége van a pontokra, két hete csak az újvárosiak ellen készülnek. Viszont a DKKA számára is minden ilyen találkozó rangadó, egy-egy siker pedig nagyon sokat ér a végelszámolásnál.

- Nagy reményeink voltunk a Vác ellen, talán abban, hogy nincsenek annyira jó formában. Aztán nagyon remekül felkészültek, nekünk sajnos nem sikerült olyan szinten kézilabdázni, mint amit egy ilyen szintű csapat megkövetel - mondta Rapatyi Tamás vezetőedző. Hozzátette, ebből következett, hogy a vártnál nagyobb vereséget szenvedtek. Ennek keresik az okát, és azt is, hogy tudják magukat két, három nap alatt újból olyan szintre hozni, hogy eredményesek lehessenek.

- Úgy lásztik, erre még nem vagyunk felkészülve. Csütörtökön jön az MTK, eddigi szereplésük nem úgy sikerült, ahogy várták, de tudni kell, nagyon sok sérültjük volt. Úgy tudom, ellenünk már mindenki bevethető lesz, és az, hogy eddig várakozáson alul szerepelnek, semmit nem jelent, nagyon nehéz meccsünk lesz, mindkét fél számára idegenben. Arra számítok, hogy sokkal jobb és tudatosabb lesz a játékunk, ezáltal eredményesek tudunk lenni. Kisebb sérültjeink vannak, de a Vác elleni kerettel készülünk - tette hozzá a szakember.

Lakatos Petra gyors és pörgős meccsre számít, ahol nagyon figyelni kell majd a visszarendeződésre.

Az ellenfél kispadján ülő korábbi dunaújvárosi tréner, Vágó Attila így nyilatkozott az MTK honlapján: – Csütörtökön szeretnénk megszerezni első győzelmünket. Ehhez feltétlenül szükség lesz a feszes védekezésre és jó kapusteljesítményre. Támadásban pedig roppantul fegyelmezettnek kell lennünk és helyzeteinket könyörtelenül ki kell használni. De a legfontosabb, hogy a Csapat átérezze a mérkőzés fontosságát és mindenki kitegye a szívét is a pályára.

Egyébként éppen szerdán jelentette be az MTK, hogy Juhász Eszter távozott az egyesülettől, a balkezes jobbszélső pótlására a Ferencvárostól érkezett kölcsönbe a fiatal és tehetséges Papp Dorka. Ő az előző szezonban Kovács Anett sérülése miatt felkerült a Fradi felnőttkeretébe és többször pályára is lépett a Bajnokok Ligájában és a K&H Ligában.

A forduló további párosítása: Budaörs-Ferencváros, Győr-NEKA, Mosonmagyaróvár-Békéscsaba, Kisvárda-Alba Fehérvár, Kozármisleny-Vasas.