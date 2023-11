Dunaújváros FC – FC Dunaföldvár 0–1 (0–0)

DFC: Molnár L. – Puskás G., Szepessy R., Hompót D., Horváth M., Stampfel, Patkós (Ferenczy a 61.p.), Bata, Hegedűs K., Stampfel, Vörös T. Vezetőedző: Dobos Barna.

FCD: Vukman – Szedmák (Ladányi P. a 90. p.), Gál Sz., Ladányi V., Molnár S., Horváth A., Görög, Dorogi R., Urbán (Keringer a 92. p.), Rabi, Tóth Á. Vezetőedző: Varga Balázs.

Jó iramban, lüktető játékkal kezdődött a találkozó az év utolsó találkozója. Mindkét csapat sokat futott, így mozgalmas mezőnyjátékot láthattak a didergő szurkolók. Igaz, a kapuk előtt nem adódott nagy gólszerzési lehetőség. A játékrész hajrájában fölénybe kerültek a vendégek. Egy kapu előtti kavarodást követően Molnár László hárított, majd Molnár Sándor lövésénél a kapufáról pattant fölé a labda.

A szünetben a hetvenedik évét hétfőn betöltő egykori technikai vezetőt, Bódis Gábort köszöntötték.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A fordulást követően a dunaföldváriak játszottak veszélyesebben. Rendre megbontották a hazaiak jobb oldali védelmét, és az alapvonalról több esetben is középre tudták juttatni a labdát, de ezeket kavarodásokat követően hárították a védők. A házigazdák tíz percet követően kijöttek a szorításból, és két távoli lövéssel is veszélyeztették Vukman kapuját. A nyolcvanadik percben azonban a vendégek szerezték meg a vezetést. Molnár Sándor jobb oldali szögletét hárították a védők, de a labda visszakerült hozzá, az oldalvonal mellől középe ívelt, és az üresen hagyott Tóth Ákos az ötösről a hálóba talált. A folytatásban az újvárosiak sokat tettek az egyenlítésért. Meg is voltak a helyzeteik, de azokat elkapkodták, vagy rossz megoldásokat választottak. Összességében elmondható, hogy a nagyot küzdő dunaújvárosiak kis szerencsével megszerezhették volna az egyik pontot.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Így azonban biztossá vált, a DFC a téli szünetet a Szekszárddal azonos pontszámmal, a tabella utolsó helyén tölti. A földváriak az ötödik helyen telelnek, holtversenyben a negyedik Nagykanizsával.

További eredmények: MTK Budapest II – Paks II 2–1, FTC II – Fehérvár FC II 2–1, Bonyhád-Majos – Szekszárd 1–0, Iváncsa – Nagykanizsa 3–1, Mohácsi TE 1888 – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–1, Kaposvár – PTE-PEAC 3–0, Érdi VSE – Szentlőrinc 1–3.