Czifra duplázott 2 órája

A dunaújvárosi hölgyek mérlege: három arany, egy ezüst és egy bronz

A KSI tornásza Závory Szilárd ugráson és korláton is diadalmaskodott, ezzel a Csányi Rajmund Különdíjat is megnyerte. Mellette a győri Tomcsányi Benedek is duplázni tudott, míg Zámbori Zala (FTC-Telekom), Vecsernyés Dávid (BHSE) is mesteri címet szerzett. A hölgyeknél Czifra Bettina Lili (DKSE) gerendán és talajon, míg Székely Zója (FTC) felemáskorláton, Mayer Gréta (DKSE) pedig ugráson diadalmaskodott a mesterfokún.

Czifra Bettina Lili gerendán és talajon is a legjobb teljesítményt nyújtotta MTI/Krizsán Csaba Fotó: Krizsán Csaba

A szerenkénti finálékkal zárult a tornászok Mesterfokú Bajnoksága. A Győrben, az Olimpiai Sportparkban megrendezett viadalon a hölgyeknél ugráson Mayer Gréta (13.050), Balázs Kira (KSI SE, 12.600), Székely Zója (12.550) volt az első három sorrendje. Az FTC kiválósága felemáskorláton javított, így az ő nyakába került az aranyérem (13.700). Fotó: Jozsef Freschli/MATSZ Mögötte Makai Lilla (DKSE, 11.500) és Szilágyi Nikolett (DEAC, 11.400) zárt. Következett a gerenda, ahol az olimpiai kvótát megszerző Czifra Bettina Lili (12.600) nem talált legyőzőre. Szilágyi Nikolett (12.000) második, míg Balázs Kira (11.700) harmadik lett. A hölgyek zárószere a talaj volt, ahol Czifra Bettina Lili második mesterfokú címét szerezte (12.700). Az ezüstérem Székely Zója (12.400), a bronz pedig Mayer Gréta (12.000) nyakába került. A férfiak talajon kezdtek. Itt a hazai pályán versenyző Tomcsányi Benedek (13.850), Kardos Botond (GYAC, 13.800), Kovács Márton (FTC-Telekom, 13.450) trió ért fel a dobogóra. Ezt követte a lólengés, ahol Tomcsányi Benedek és az olimpiai kvótás Mészáros Krisztofer ugyanannyi pontot kapott (13.750) viszont a magasabb “E” pontszám miatt, előbbi végzett az élen, klubtársa és Kovács Márton (13.150) előtt. A Mesterfokú Bajnokságon az ifi korú versenyzők a felnőttekkel együtt tornáznak. Így fordulhatott elő, hogy gyűrűn mindhárom dobogós a fiatalabb korosztályból került ki. Zámbori Zala (13.100), Závory Szilárd (12.850) és Mentovai István (BHSE,12.700) zártak a dobogón. Ugráson Závory (13.925) Mentovai (13.750) mellé a felnőttek közül Kardos Botond (13.450) ért oda. Következett a korlát ahol csakúgy, mint az ugráson Závory nyert (13.050), őt Juhász Balázs (BHSE, 12.800) és a győri Molnár Botond (12.600) követte. A férfiak zárószere a nyújtó volt, ahol a BHSE kiválósága, Vecsernyés Dávid lett az aranyérmes (13.500), a dobogó második fokára Juhász Balázs (13.000), a harmadikra pedig Kardos Botond (12.600) ért oda. A legeredményesebb férfi versenyzőnek a Csányi Rajmund Alapítvány Kuratóriuma serleget ajánlott fel, melyet Csányi Rajmund lánya, Csányi Erika adott át Závory Szilárdnak. A Mesterfokú Bajnoksággal az idei felnőtt hazai versenyezon lezárult. Fotó: Jozsef Freschli/MATSZ Czifra Bettina Lili, a DKSE tornásza - Örülök annak, hogy két aranyéremmel tudtam zárni az év utolsó megmérettetését. Nagyon fárasztó esztendő volt, hiszen nekem ez volt az első évem a felnőtt tornászként, ezzel együtt természetesen nagyon boldog vagyok, hogy a legnagyobbakkal versenyezhetek. Székely Zója, az FTC tornásza - Nehéz volt felkészülni az év utolsó megmérettetésére, hiszen világbajnokság után vagyunk. Boldog vagyok, hogy első, második és harmadik helyezéssel is gazdagodtam a szezonzáró versenyen. Fotó: Jozsef Freschli/MATSZ Mayer Gréta, a DKSE tornásza - Mindig öröm idejönni Győrbe és itt versenyezni. Ezúttal ugráson sikerült diadalmaskodni, aminek azért is örülök, mert jobb gyakorlatot tudtam bemutatni, mint a szombati napon. Jó így zárni az évet. Eredmények, Női Mesterfokú Bajnokság, Szerenkénti döntők: Ugrás Mayer Gréta (DKSE) - 13.050 Balázs Kira (KSI SE) - 12.600 Székely Zója (FTC) - 12.550 Felemáskorlát Székely Zója (FTC) - 13.700 pont Makai Lilla (DKSE) - 11.500 Szilágyi Nikolett (DEAC) - 11.400 Gerenda Czifra Bettina Lili (DKSE) - 12.600 pont Szilágyi Nikolett (DEAC) - 12.000 Balázs Kira (KSI SE) - 11.700 Talaj Czifra Bettina Lili (DKSE) - 12.700 pont Székely Zója (FTC) - 12.400 Mayer Gréta (DKSE) - 12.000 Zámbori Zala, az FTC-Telekom tornásza - Keserédes volt számomra a mai versenynap, ugyanis több döntőben is rontottam, a nyújtó miatt különösen dühös vagyok. Természetesen a gyűrűnek örülök, hiszen ott sikerült az első helyen végezni. Vecsernyés Dávid, a BHSE tornásza - Nehéz volt számomra az idei esztendő, rengeteget bajlódtam a hátammal, kevés versenyen tudtam indulni. Ez az aranyérem azonban önbizalmat ad a folytatásra. Nekem most nem pihenő következik, hanem kemény munka. Závory Szilárd, a KSI SE tornásza - Remek utolsó verseny volt ez számomra. Elégedett vagyok a gyakorlataimmal, talán egyedül a nyújtó volt az, ahol egy kisebb hiba becsúszott ezt a későbbiekben korrigálnom kell. Boldog vagyok, hogy sikerült ilyen versennyel búcsúznom ettől a korosztálytól. Tomcsányi Benedek, a Győri AC tornásza - Most csak két szeren indultam, ugyanis a vállam rakoncátlankodik, emiatt nem akartam kockáztatni. Örülök, hogy mindkét szeren ahol versenyeztem - talajon és lólengésen - nyerni tudtam, hazai közönség előtt. Eredmények, Férfi Mesterfokú Bajnokság, Szerenkénti döntők: Talaj Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.850 pont Kardos Botond (Győri AC) - 13.800 Kovács Márton (FTC-Telekom) - 13.450 Lólengés Tomcsányi Benedek (Győri AC) - 13.750 pont Mészáros Krisztofer (Győri AC) - 13.750 Kovács Márton (FTC-Telekom) - 13.150 Gyűrű Zámbori Zala (FTC-Telekom) - 13.100 pont Závory Szilárd (KSI SE) - 12.850 Mentovai István (BHSE) - 12.700 Ugrás Závory Szilárd (KSI SE) - 13.925 Mentovai István (BHSE) - 13.750 Kardos Botond (Győri AC) - 13.450 Korlát Závory Szilárd (KSI SE) - 13.050 Juhász Balázs (BHSE) - 12.800 Molnár Botond (Győri AC) - 12.600 Nyújtó Vecsernyés Dávid (BHSE) - 13.500 Juhász Balázs (BHSE) - 13.000 Kardos Botond (Győri AC) - 12.600

