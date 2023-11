Ugyan a szegediek a szezonban már „megcsípték” a címvédő Egert, ennek ellenére Vad Lajos alakulata számított a mérkőzés esélyesének.

DFVE – Szegedi VE

18–7 (3–2, 7–1, 5–1, 3–3)

DFVE: Maczkó – Kardos L. 3, Dobi 3, Mahieu, Szabó 4, Garda 6, Kardos D. Csere: Eikel (kapus), Jonkl 2, Horváth Karancsi, Pál. Vezetőedző: Vad Lajos.

A mérkőzés elején még vezetni is tudott a Szeged, igaz az első etap végére már a hazaiaknál volt az előny. A másodikban aztán alaposan rálépett a gázra a DFVE, Garda, Szabó és Jonkl kitömte az ellenfél kapuját, a vendégek 9–2 után tudtak újra gólt szerezni, amire jött még egy újvárosi felelet – ezzel a mérkőzés érdemi része el is dőlt. A harmadik negyedben is a DFVE dominált, és a záró nyolc percben már 18–4 is volt az előny, így bőven belefért, hogy a meccs utolsó három találatát a Szeged szerezte.

Szabó Tamás, a Szeged edzője így értékelt: – Az első három, négy perc viszonylag jól telt. Akkor még fegyelmezettek voltunk, vezettünk is, de utána sajnos olyan dolgok történtek, amik eddig abszolút nem voltak jellemzők ránk. Túl sok gólt nem dobtunk eddig sem, de jóval kevesebbet kaptunk, a nagy csapatok ellen is. Egyszerűen szétestünk, ami miatt nagyon csalódott vagyok. Igaz, formálódó csapatunk van, most lehet kijött az általános fáradtság fizikálisan és fejben is. A Dunaújváros bizonyította, hogy más kaliberű gárda.

Vad Lajos azzal kezdte értékelését, a mérkőzés négyszer nyolc percig tart. – Az egész meccsen a mi akaratunk dominált, az elején még mindenki bírja, ha a Sabadellel játszunk, akkor mi is. Aztán hosszútávon derülnek ki a dolgok.

Ugyan akadtak hibáink, de összességében elégedett lehetek, a fiataljaink nagyon jól helytálltak. Érett és komoly játékkal rukkoltak ki, aminek nagyon örülük – jegyezte meg.

A forduló további eredményei: Eger – UVSE 10–14, Győr – Szentes 10–8, Tatabánya – III. Kerületi TVE 6–15, BVSC – Ferencváros 12–16.

A bajnokságot a Fradi vezeti 21 ponttal, de a mögötte 15 pontos UVSE két meccsel kevesebbet játszott. A DFVE már feljött a harmadik helyre, szintén 15 ponttal, de az Újpestnél egy meccsel többet játszva. A negyedik Eger 12 ponttal követi Gardáékat. A szezon az Eb és a vb miatt csak február végén folytatódik majd.