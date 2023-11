Menczinger Kata, a dunaújvárosi vízilabda egyesület edzője a klub honlapjának elmondta, hogy három mérkőzést rendeztek ezen a novemberi hétvégén, ebből tanítványai kettőn voltak érdekeltek. Elsősorban azoknak a gyerekeknek próbált lehetőséget adni, akiket eddig kevesebbszer tudott játszatni. Ő egyébként 33 gyermekkel foglalkozik a klubnál, a fiatalokat több sorozatban, illetve a házibajnokság keretein belül tudnak szerepelni.

– Ez a mostani alkalom is hasznosnak bizonyult, sok mindent tanulhattunk belőle. Szeretem ezeket a házibajnokságokat, mert ugyan megvan a mérkőzés hangulat, van ellenfelünk, de többször van lehetőség megállítani a játékot egy-egy szituációban és kijavítani, elmagyarázni a gyerekeknek, mit és hogyan kellett volna. A hangulat is sokkal felszabadultabb és ami a legfontosabb, hogy a gyerekek is élvezik – mondta Menczinger Kata.

Forrás: Kis-Pingvin SE

Testvére, Menczinger Melinda a Kis-Pingvin Sportegyesület alapítója az első bajnokságukról így vélekedett: – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindkét klub pici vízilabdázóinak élményt tudjunk nyújtani, ezáltal könnyebben megszerettetni kedvenc sportágunkat. Mindig nagy örömmel megyünk Dunaújvárosba, ahol másik közeggel és új arcokkal találkoznak a gyerekek, akikkel össze tudják mérni tudásukat. Csak remélni tudjuk, hogy a DFVE pólósai is hasonló boldogsággal érkeztek hozzánk.

A Menczinger testvérpár nagyon várja már a következő találkozót, ami várhatóan decemberben lesz a Fabó Éva Sportuszodában.