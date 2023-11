Dág KSE – Dunaújvárosi KSE 3:0 (18, 18, 14)

Dág KSE: Szabó B., Kun B., Sow, Bandi O., Krupánszki, Falchner D., Farkas R. (liberó). Csere: Nagy P., Pongó, Farkas B., Molnár T., Czibula (liberó). Vezetőedző: Buzás Miklós.

Dunaújvárosi KSE: Németh Z., Juhász B., Farkas L., Kisházi, Gőczi, Béres, Kuti M. (liberó). Csere: Makó, Peredi. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Az első játszmában hamar hárompontos előnyt szerezett a pályaválasztó együttes, de ezt sikerült Gőczi Dánieléknek egalizálni. A játékrész közepén egy rövid ideig még a vezetést is átvette a dunaújvárosi gárda. A hajrában azonban ismét leblokkoltak. Az utolsó hét pontból hatot a dágiak nyertek, így gyorsan lezárták a szettet. A második játékrészt is a hazaiak kezdték jobban, de egészen 12-9-ig aránylag szoros volt a küzdelem. Ekkor zsinórban négy pontot szereztek a dágiak, amivel tulajdonképpen el is dőlt a játszma sorsa. A hajrában az újvárosiak is produkáltak egy ötös nyerő szériát, de ekkor már tetemes volt a különbség a két csapat között. A harmadik szettben végig a házigazdák vezettek. Fokozatos húztak el, és a végére tizenegy pont lett a különbség két csapat között. Összességében elmondható, hogy a mérkőzés elején ugyan voltak szorosabb időszakok, de a hazaiak győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.