DAB–Corona Brassó 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

Dunaújváros, 750 néző. Vezette: Nagy A., Soó, Kocsány, Sábián.

DAB: Tóth K. – Varga, Maarlena, Szalma 1, Elomaa 1, Somogyi (2) – Svars, Ahonen, Hadzinikolic, Koskinen, Sallanpaa – Sziszak, Moore, Dostálek, Nemes, Strenk – Léránt, Marosi, Pinczés O. Vezetőedző: Niko Eronen.

Corona Brassó: Tőke – Piche (2), Bors (1), Kóger, Schaber, Wan Wormer – Williams (1), Clark, Valchar (1), Blackwater 1, Kovács M. – Borisenko (1), Farkas, Zigadullin 1, Sills (1), Rokaly 2 – Gajdó T., Vasile A., Gajdó B., Vasile N. Vezetőedző: Dave MacQueen.

Csak négy perc telt el a mérkőzésből, amikor a DAB kétperces emberelőnybe került, ebből a szituációból pedig csak tizenhét másodperc kellett, hogy megszülessen Szalma Zsolt révén a hazaiak vezető gólja. Mindkét csapat lendületesen, sokat korcsolyázva jégkorongozott. Az feltűnő volt, hogy a dunaújvárosiak a semleges harmadon milyen gyorsan jutnak túl, és kerülnek a támadó harmadba. Itt több esetben is egyenlő létszám mellett felálltak. Hátul sok volt a piros-feketék részéről a korongblokkolás, és ez alapja a hatékony védekezésnek. Az első tíz percben az történt a pályán, amit Niko Eronen alakulata akart, a vendégek leginkább távoli lövésekkel kísérleteztek. A 10. percben emberhátrányba került a DAB, s már csak nyolc másodperc volt hátra a büntetésből, amikor Zigadullin egyenlített (1–1). A folytatásban egyenlő erők küzdelmét láthattuk, nagy irammal, de kevés testjátékkal. A brassóiak egészen a dunaújvárosiak harmadában letámadtak, ez nem ízlett a Bikáknak, elég nehézkesen jutottak be ellenfelük védekező területére. Húsz perc játék után azt mondhatjuk, igazságos volt az 1–1-es állás.

Fotó: LI

A szünetben Berényi Norbertet, a Dunaferr SE aranycsapatának egykori válogatott kapusát kérdeztük a látottakról.

– A nyáron igazolt kapus, Tóth Károly Balázs eddig minden meccsen jól mozgott, egyenletes teljesítményt nyújt. A folytatásban nagy bravúrokat várok tőle, amelyek győzelmekhez segítik a csapatot. Egyébként tetszik az, amit eddig láttam a fiúktól, és nemcsak ma, hanem a korábbi találkozókon is. Tudatosan jégkorongoznak, sokat és gyorsan korcsolyáznak – kaptunk rögtönzött értékelést a dunaújvárosi hoki egyik legendájától.

A második játékrészt a brassóiak valamivel jobban kezdték, mint a DAB. A 23. percben Rokaly meg is szerezte a Corona számára a vezetést. A dunaújvárosiak továbbra sem találták a Brassó letámadásának az ellenszerét, a helyzetüket ebben az esetben az is nehezítette, hogy a térfélcsere miatt kispadjuk az ellenfél harmadánál volt, ami alaposan megnehezítette a cserék végrehajtását. A 26. percben mégis egyenlítettek a Bikák, Somogyi passzát Elomaa lőtte a kapuba. A harmad végeredménye (1–1) ezzel ki is alakult.

Fotó: LI

Nem túl eget rengető, de figyelemfelkeltő statisztika, hogy az Acélbikák sorozatban már az ötödik 1–1-es harmadukat produkálták a bajnokságban. Legutóbb a DVTK ellen hármat, most pedig kettőt.

A befejező húsz percben a Brassó akarata érvényesült, ami két góljukban is megmutatkozott. Az erdélyi alakulat bizonyította, nem véletlenül tartják a szakemberek a bajnoki cím egyik nagy esélyesének. (A legutóbb a döntőről épphogy lemaradó keretüket nagyrészt együtt tartották, sőt, erősödtek a nyáron.) Azonban a 4–2-es veresége ellenére a DAB is dicsérhető, mivel kemény ellenfele volt a Brassónak.

Az Acélbikák vasárnap 18 órai kezdettel folytatják szereplésüket az Erste Ligában. Ellenfelük a Gyergyói HK lesz.