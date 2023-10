Erdélyben nem egyszerű nyerni egyik csapatnak sem, de nem is lehetetlen küldetés. Az Újpest legutóbb a megszerezhető kilenc pontból nyolcat begyűjtött, ami bravúros teljesítménynek számít.

Ha ekkora bravúrt nem is vártak el a dunaújvárosi hívek a kedvenceiktől, de bíztak abban, hogy Brassóban győzelmet szerez Niko Eronen együttese. A vezetést a 12. percben a hazaiak szerezték meg, a 14. percben azután egalizált a dunaújvárosi alakulat Lorraine révén (1-1). Az eredmény igazságos, mert egyik csapat sem tudott a másik fölé nőni.

A második játékrészben négy perc alatt két gólt lőttek a brassóiak, de a 29. percben Lorraine visszahozta csapatát a mérkőzésbe, mivel a Bikák svéd légiósa megszerezte második gólját is (3-2). Ebben a harmadban valamivel jobbak voltak a hazaiak, ami az egygólos vezetésükben is megmutatkozott. A játékrészt a dunaújvárosiak kettős emberhátrányban fejezték be, és ez a szituáció áthúzódott az utolsó húsz percre. A DAB azonban jól védekezett és elbírta, hogy Léránt és Nemes egyaránt a büntetőpadon ücsörgött. Az Acélbikák nemcsak kivédekezték a kettős emberhátrányt, hanem az utolsó harmadban némi fölénybe kerültek, helyzeteket is kidolgoztak, de mint ebben a szezonban már többször, a helyzetkihasználással gondok voltak. Négy perccel a meccs vége előtt Nikor Eronen 4-2-es állásnál kapus helyett mezőnyjátékost küldött a jégre, de a DAB nem tudott gólt szerezni, így végül 4-2-re kikapott.

Pénteken magyar idő szerint 17.30 órakor Csíkszeredában játszik a dunaújvárosi csapat.

További eredmények: Gyergyói HK – DEAC 5-2 (0-1, 2-1, 3-0), SC Csíkszereda – Ferencváros 4-3 (1-0, 1-2, 2-1)