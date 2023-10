Hibridlevél kupa cím alatt ugrottak vízbe október 21-én, szombat délelőtt az uszonyosúszók versenyzői. Dunaújvárosban, a Fabó Éva Sportuszodában 10 órakor elhangzó sípszó után tizenöt klub, kétszázhúsz nevezője mérette meg magát különböző távokon és versenyszámokban. Gurisatti Róbertné Debreczeni Hajnalka a megnyitóban elmondta, több különlegessége is van az idei rendezvénynek. Egyrészt rekordszámban jelentkeztek az indulók, továbbá két új úszószámot illesztettek a versenylistába. Az egyik a 200 méteres búvárúszás, ami az idén került be a nemzetközi versenyprogramba. Valamint újdonság a mix váltó is, ahol két fiú és két leány összetételben az egyik fiú gyorsúszásban, a másik uszonyos úszásban nagy uszonnyal, illetve a lányok gyorsúszásban, párja pedig nagyuszonyos felszíni úszásban próbálják a váltót megnyerni. Szintén különlegesség, hogy a versenyen olyanok is rajthoz állhattak a saját kategóriájukban, akiknek még nincs versenyigazolásuk. Ezzel is sikerélményt nyújtva a kezdőknek.

A szombati nap tehát zsúfolt és pergős volt a Fabó Éva Sportuszodában, de ahogy már a Búvársuli versenyein megszokhattuk, minden rendben volt.