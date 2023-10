A Mihók Attila társkapitány által irányított női vízilabda-válogatott pénteken és szombaton újabb összetartáson vesz részt, ezért a hétvégére tervezett komplett bajnoki fordulót elhalasztották jövőre. Így a DFVE számára csak egy meccs lesz a héten, csütörtökön este 19 órától televíziós mérkőzésen fogadják az UVSE csapatát.

Mihók Attila és Cseh Sándor, a nemzeti együttes szakvezetője ismét 28 játékost hívott be budapesti tréningekre. Az első, balatonfűzfői összetartáshoz képest annyi a változás, hogy ezúttal már az U20-as világbajnokság aranyérmes csapat arra érdemes tagjainak is ment meghívó. Azonban a csapat nem lesz teljes, ugyanis a Mataróban légióskodó Keszthelyi-Nagy Rita nem tud eljönni. Ennek az az oka, hogy ezeknek az összetartásoknak utólag csináltak helyet a hazai versenynaptárban a válogatott lehető legjobb felkészülése érdekében, ugyanis a csapat még nem rendelkezik olimpiai kvótával, aminek megszerzésére már csak két lehetősége lesz: a januári Európa-, illetve a februári világbajnokságon, külön ötkarikás selejtezőtornát nem rendeznek. Mint említettük, a bajnoki szezon kiírása előbb elkészült, így a hétvégére is be volt tervezve egy forduló, a DFVE csapata a III. Kerület vendége lett volna. Azonban a teljes kört áthelyezték jövő márciusra - a szövetség és a klubok is próbálják minden szinten támogatni a válogatott eredményes felkészülését.

A mostani összetartásra a dunaújvárosi klub hat képviselője kapott meghívót: a mezőnyjátékos Dobi Dorina, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Mahieu Geraldine és Szabó Nikolett, továbbá a kapus Maczkó Lilla.

A további meghívottak, mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla UVSE, Baksa Vanda UVSE, Farkas Tamara FTC, Hajdu Kata UVSE, Jancsó Patrícia BVSC, Kuna Szonja FTC, Leimeter Dóra FTC, Mácsai Eszter Panna UVSE, Máté Zsuzsanna FTC, Mészáros Farkas Kata BVSC, Kurucz-Gurisatti Gréta FTC, Parkes Rebecca Eger, Peresztegi Nagy Kinga UVSE, Rybanska Natasa UVSE, Szegedi Panni UVSE, Szellák Csenge Eger, Szilágyi Dorottya Eger, Tiba Panna UVSE, Vályi Vanda FTC. Kapusok: Magyari Alda UVSE, Neszmély Boglárka FTC, Torma Luca Eger.