Mindenesetre a hét elvesztett felkészülés mérkőzés – hétből hét – után kevesen gondolták volna, hogy az Acélbikák előbb három pontot gyűjtenek Székesfehérváron a FEHA19 otthonában (2–6), majd hazai környezetben pontot szereznek a tavalyi alapszakaszban harmadik helyezett miskolciaktól. De megtörtént, vagyis a megszerezhető hat pontból négyet magáénak tudhat Niko Eronen együttese.

A vasárnap esti meccs után a finn szakember az alábbi nyilatkozatot tette:

– Jól rajtoltunk, megszereztük a vezetést, azután kaptunk három kiállítást, ami talán megtörte a lendületünket, ezért érzem úgy, hogy többé-kevésbé egyenlő erők küzdelmét hozta az első harmad. A másodikban szerintem több gólt is kellett volna szereznünk, nagyon sok jó lehetőséget teremtettünk, de a kapusuk remekül védett, igaz, volt egy kis szerencséje is, mert pár alkalommal az üres kapuba sem találtunk be. A harmadik húsz perc igazán jó játék volt a felektől, látszott, hogy mindkét csapat nyerni akar, szomorú vagyok, hogy egyből kaptuk a választ a harmadik gólunkra. Úgy érzem, többet érdemeltünk volna egy pontnál, de ez ma így alakult. Van viszont egy dolog, amit nem fogadok el a jégkorongban, a színészkedéseket, és az ehhez hasonló, nem szükséges dolgokat. Ha én lennék egy ilyen csapatnak az edzője, akkor megpróbálnék tenni ellene valamit, mert engem más sportágakra emlékeztet. Az, hogy egy ütés után színészkedik valaki, azután kimegy a kispadra pacsizni, az nincsen rendben. Nekünk, akik ebben a sportban vagyunk, ez nem hoki, ez más, és nekünk edzőknek távol kell ezt tartanunk ettől a sportágtól.