DAB – FEHA19 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Dunaújváros, 400 néző. Vezette: Gebei G., Haszonits, Szabó D., Pálkövi.

DAB: Tóth K. – Varga, Maarnela, Elomaa (1), Lorraine, Somogyi – Svars, Sziszak, Sillanpaa, Koskinen 1, Dézsi Bence – Moore, Léránt, Szalma, Nemes, Hadzinikolic – Strenk (1), Pinczés O., Marosi. Vezetőedző: Niko Eronen.

FEHA19: Melnyicsuk – Csollák, Racsinszkij, Ambrus, Dobos, Blaskó – Falus, Salamon, Zezelj, Nádor, Balasits – Bogesic, Kasinski, Németh, Fekete, Dézsi Barnabás – Farkas I., Farkas L., Antonijevic. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

A mérkőzés húsz perc késéssel kezdődött, mivel a palánkot körülvevő plexi egy darabja a bemelegítés során elmozdult, és az szorult sürgős javításra. A kényszerpihenő nem zavarta meg egyik csapatot sem, mert nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe. A dunaújvárosiak gyorsan kialakítottak két helyzetet, jelét adva annak, hogy nyomás alá akarják helyezni ellenfelüket. A DAB sokat korcsolyázva, agresszívan jégkorongozott, gyorsan elfoglalva helyét az ellenfél harmadában. Szemre is tetszetős akciókat vezettek, de a jobb helyzetnél is jobbat akartak kialakítani. Ez abból látszódott, hogy keveset lőttek kapura, mindig toltak egyet a korongon. A túlbonyolított játék pedig több hibalehetőséget rejt magában, mintha a dunaújvárosiak nem ismernék az ősrégi bölcsességet: „lövésből lesz a gól”. A játékrész hajrájában is volt két nagy helyzete a DAB-nak, a közönség dunaújvárosi része tűzbe is jött, egyre jobb lett a hangulat a csarnokban – gól azonban nem született.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A második harmadra – és erre már volt példa ebben a bajnokságban – az Acélbikák egy kicsit „lustán” jöttek ki az öltözőből. Csapkodó mezőnyjátékot és sok pontatlanságot láthattak a nézők az első percekben, majd a vendégek némi fölénybe kerültek, lehetőségeik is adódtak, de gólt csak nem láthattunk. Még úgy sem, hogy mindkét csapat játszhatott emberelőnyben, sőt, a DAB kétszer egymásután, vagyis majdhogynem négy percet volt folyamatosan előnyben. Amikor már nagyon úgy nézett ki, ebben a húsz percben sem születik gól, a 38. percben Koskinen megszerezte a dunaújvárosiak számára a vezetést. Ekkor nem sokan gondolták volna, ezzel a végeredményt is kialakította. Ugyanis az utolsó harmadban ismét gólképtelenek voltak a játékosok, és ennek következtében jégkorongban ritkán látható 1-0-s végeredmény született.

A DAB vasárnap újra jégre lép az Erste Ligában, az Újpest vendége lesz. A találkozó 17 órakor kezdődik a Megyeri úton.

Így látták a szakemberek:

Niko Eronen: – Energikusan kezdtünk, és bár furcsa volt, hogy közel húsz percet kellett várnunk a korong bedobásra, de nagyon fókuszáltunk arra, hogy erősen kezdjünk, amiből azután tovább tudunk menni a hátralévő időben. Nagyon sok lehetőségünk volt, különösen a második harmadban, mikor négy percig emberelőnyben játszhattunk, de utána szerencsére sikerült megszereznünk azt a gólt, ami végül eldöntötte a mérkőzést. Jól teljesített mind a négy sorunk és a kapusunk is, szóval örültem annak, amit láttam, Sok lövést blokkoltunk, jó szellemben játszottunk, nagyon meg akartuk szerezni az első győzelmünket hazai pályán. Jól működött az emberhátrányos védekezésünk, csak a harmadik harmadban háromszor támadhatott öt a négyben ellenfelünk, de nem is igazán emlékszem egynél több nagy lehetőségükre, a kapusunk meg elvégezte a munka többi részét.

Anatolij Bogdanov: – Az eredmény mutatja, mi hiányzott az oldalunkról, ha nem lősz gólt, nem tudsz meccset nyerni, pedig megvoltak a lehetőségeink, megvoltak az emberelőnyeink is a gólszerzéshez. Egálos meccs volt, alakulhatott volna máshogy is, de tisztelnünk kell az eredményt, nagyon kemény, szoros a liga az idei szezonban, mindegyik meccs megmutatja, hogy nehéz megjósolni a győzteseket. A teljes képet nézve csalódottak vagyunk, ami a teljesítményünket illeti, az erőfeszítés megvolt, majdnem tökéletesen végrehajtottuk azt, amit elterveztünk mára, de a kapu előtt kicsit szenvedtünk, talán itt jött ki a különbség a rutin és a fiatalság között. Az első negyven méteren keményen dolgoztunk, hogy kialakítsuk a helyzeteket, de az utolsó húszon, amikor tényleg ott kell lenni a kapu előtt, és meglőni azokat a bizonyos piszkos gólokat, amit az ellenfél végül meglőtt, ott egy kicsit hiányzott belőlünk az erő. Az utolsó öt-tíz percben már elkezdtünk bemenni azokba a zónákba is, de ma végül egy góllal kikaptunk.