A mérkőzésre készülődve az egész legénység, Tóth Árpád edzővel együtt elismerte, hogy az utóbbi meccseiket rendre az UTE nyerte, ezért már-már mumusként kellett őket emlegetni. A tervüket egyhangúlag úgy fogalmazták meg, hogy ezt a negatív szériát megtörik. Nem csak a levegőbe beszéltek, elhozták a pontot a lilák oroszlánbarlangjából.

UTE – Dunaújváros Futsal 3-3 (1-1)

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Fekete, Varga, Szili, Kuti. Csere: Ivacs, Váradi, Csányi, Puskás, Németh, Kiss, Vincze.

A vendégcsapat szurkolóit megnyugtathatta, hogy a csapatuk összeállítása már a kedvük szerint alakult, hiszen a kellemetlen betegsége után már végre visszatérhetett Csányi Dávid is. Majd negyedórás küzdelem után született meg az első hazai gól, amit Kenderesi lőtt a hálóba. A választ négy perc múlva Kiss Patrik adta, aki egyenlített. Meglehetősen túlfűtött hangulatra jellemző, hogy az újpesti Dobos a gól percében kapta meg a sárgalapját. Ahogy teltek a percek, a hazaiak egyre inkább a dominanciára törtek, míg az újvárosiak pedig mindenképen megakarták valósítani a pontszerző tervüket. Izgalmas, de kiegyenlített volt az első húsz perc.

A második játékrészben a szünet előtti hangulat és célok változatlanok maradtak, mindkét fél döntésre akarta vinni a csatát. Négy perc kellett ahhoz, hogy Kenderesi megerősítse a lilák győzelmi szándékát. Az eddig sem sétagalopp tempó még szilajabbá vált, a dunaújvárosiak nem sokat hagyták ünnepelni az ellenfelüket. A számukra megnyugtató fordulatot Szili biztosította, aki két perc után egyenlített, a vendégek elszántságát jellemzi, hogy Ivacs góljával újabb négy perc múltával átvették a vezetést. Mondhatni, ez olaj volt a tűzre, a tempó és az elszántság tovább fokozódott. A hazaiak törekvése is meghozta a sikerüket: Torda a hajrá előtt a 33. percben kiegyenlített. Ez az állás egyik félnek sem hozott megnyugvást az elszánt, gólra törő hangulatban küzdötték végig a mérkőzést, de több találat már nem született.

A DF ezzel a döntetlennel egy rossz szériát zárt le a korábbi eredménytelenségük miatt. A mérkőzést követően Tóth Árpád adott rövid interjút.

- Nagy küzdelem volt?

-Az UTE ellen mindig parázs, kiélezett csatát láthattak a nézők, és ez most is így volt.

- A hazaiak első gólja nem rontotta el harci kedvet?

- Egy kicsit sem, hiszen végig hittünk benne,hogy ezen a meccsen is van keresnivalónk. Sportszerű mérkőzés volt, de ezzel együtt kemény csata zajlott.

- Mire látott esélyt a félidőben? Állt a zászló a győzelelemre, vagy a döntetlenre tippelt?

- Nyerni szerettünk volna. Aztán a szünet utáni vezetésük egy kicsit sem bizonytalanított el bennünket, mentünk tovább.

- Az egyenlítés után maradt még sansza valakinek egy döntő találatra?

- Fordítani is sikerült, de sajnos egy átlövésből egyenlített az ellenfél. Mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, teljesen igazságos a döntetlen

Csányi Dávid csapat szurkolóival együtt már nagyon várta a visszatérést. - Szerencsére tétmérkőzést nem kellett kihagynom. Egy fránya betegségem volt, aminek a következményeit csak az orvosi vizsgálatok tudták megállapítani, ezért voltam maradi egy hétig. - Milyen volt a pályára lépni egy igazi mumus ellen? - Nem volt egyszerű, de úgy mentünk ki a pályára hogy meg kell törni ezt a rossz sorozatot az UTE ellen. Nagyon akartuk és ezért sikerült! Az ellenfélen érezhető volt a hazai pálya nyomása, és a kényszer, hogy szerették volna a három pontot. - Fordulatos mérkőzés volt. Jól érezte magát ebben a nagy csatában? - Jó volt a komfortom, és a csapaté is. Kemény küzdelmes de sportszerű mérkőzés volt, ahol mindkét csapat a győzelemre törekedett, de azt gondolom , hogy igazságos eredmény született. A szezon kezdete előtt kitűztünk magunknak egy célt, amihez elengedhetetlen az, hogy minden meccset komolyan vegyünk. - Pénteken a nyolcadik Asterix Érdet fogadják Rácalmáson. A legveszélyesebb kihívás: szinte „kötelező a győzelem”. Ez nehéz dolognak ígérkezik? - Nem lesz könnyű meccs, de szerintem eddigiek közül egyik sem volt az. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, és ezért mindent meg fogunk tenni.

Varga Milán születésnapja hetében két fontos mérkőzést játszottak.

- Igazából szülinap ide vagy oda en minden meccsre úgy megyek, hogy nyerni akarok, legyen az a Veszprém, az Újpest vagy bárki. Nekem nem számít az, hogy ki az elllenfél, én mindig nyerni szeretnék - mondta.

- Meghozta a hasznot az a kemény tréning az UTE ellen? Döntetlennel zártak, elégedett az eredménnyel?

- Meghozta a hasznot, mert a felkészülésin a Veszprém dominált, és tanultunk belőle. Jól védekeztünk, ahogy az Újpest ellen is nagyon zártak voltunk. Igaz az is, hogy egy-két hiba azért így is bele csúszott. Ugy gondolom igazán egyik csapat sem nyílt ki. Azt éreztük, hogy azért az Újpest tart tőlünk és mi is tőlük, de nem feltartott kézzel mentünk egymásnak. Összességében reális a döntetlen.

- Az Érd következik pénteken.

-Úgy gondolom, hogy ők komolyabb erőt képviselnek, mint tavaly. Ezért a régi emlékekből semmiképp sem szabad kiindulni. Mindenkinek ugyanilyen fegyelmezettnek kell lenni, mint hétfő este az UTE, vagy előtte a Veszprém ellen, és akkor nem lehet probléma! Érthető, hogy a szurkoló győzelmet vár, mert mi is azt várunk magunktól. Egyet tudok ígérni: mindent meg fogunk tenni, hogy itthon maradjon a három pont és közelebb kerüljünk a kitűzött célunk felé.

További eredmények: Nagykanizsa - Érd 5-0, Tihany - TFSE 1-4, Mad Dogs - ELTE-BEAC 2-1. Az Érd-SZISE - Haladás II. találkozót decemberre halasztották.