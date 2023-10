Rampage Veszprém – Angels Dunaújváros 6-4 (2-3, 3-1, 1-0)

Angels: Phillipson (Balogh B.) - Cselényi (2), Bátyi, Sághy 1 (1), Schneider 1, Göksal – Ilisz 1, Gubits, Börcsök 1, Tőkési, Tóth – Sárvári, Méhes, Balogh B., Jonás T., Jónás L. Vezetőedző: Láng Zoltán

A Rampage jól kezdte az osztrák bázisú ligát, a találkozó előtt 12 ponttal rendelkezett és ezzel hármas holtversenyben a Mariborral és a Villach gárdájával éllovasnak számított. Mindez nem igazán hatott meg Láng Zoltán tanítványait, ugyanis az első harmadban inkább az újvárosiak akarata érvényesült. Ez gólokban is megmutatkozott: Sághy Lara, Ilisz Emese és Schneider Kata is bevette a vendéglátók kapuját, a hazaiak részéről minderre két válasz érkezett (2-3). A középső játékrészben jóval aktívabb lett a Veszprém és a fordítás is összejött számukra. Tíz kísérletükből három is utat talált az újvárosiak ketrecébe, míg az Angels részéről Börcsök Dóra volt eredményes. A folytatásban kiegyenlített csatát hozott, a kapu előtt azonban a vendégek kezdeményeztek többet. Hiába, mert a döntő gól a hazaiak érték el a 45. percben (6-4), ezzel eldöntve a DEBL-pontok sorsát. A dunaújvárosiak október 14-én a KAC Klagenfurt együttese ellen próbálhatják megszerezni második győzelmüket az alapszakaszban.