– Czifra Lili egyéni összetettbeli teljesítménye olimpiai kvótát ért, a csapat a 15. helyével ezt nem érte el, de az ország így is kapott plusz egy egyéni indulási jogot. Akkor most egyik szeme sír, a másik meg nevet?

– Azt már az elutazás előtt, Kovács Zsófia sérülése után tudtuk, hogy az előzetesen sem könnyű feladat sokkal nehezebb lesz a csapat számára. Amennyiben nagyon a racionalitás talaján maradunk, akkor igazából ez volt az elvárható, és ez volt az, ami Zsófi nélkül maximálisan kijött a csapatból. Egyébként nem is álltunk messze a tizenkettedik helytől, de Zsófival biztosan meg lett volna a csapatnak a párizsi részvétele. Viszont így is szereztünk egy kvótát az országnak, ami azért fontos, mert akár Kovácsnak is tovább él az esélye az olimpiára, amennyiben meggyógyul addigra, és visszatérve a legjobb tud lenni itthon.

– Említette, milyen jól teljesítettek a lányok, ezek szerint kihozták magukból a legtöbbet?

– Azt gondolom, teljes mértékben. Olyan teljesítményt nyújtottak, amit egy edző szeretne látni, szinte tökéletesen lehoztak mindent, magukhoz képest is sokat fejlődtek. Volt két kisebb hiba, de az annyira elenyésző volt, hogy nem lehet azt mondani, ezért maradt volna benne fél pont.

– Mennyire viselte meg a lányokat, hogy csapatban nem sikerült elérni a nagy álmot?

– Nagyon. Mindenki sírt. Ugyan hiába lesz ott minimum kettő, de úgy néz ki, három sportolónk az olimpián a tokiói egyhez képest, akkor az kevés vigasz volt. Ha ez csak egy sima vb, akkor mindenki boldog, hiszen több pontot gyűjtöttünk, mint tavaly. Egyébként a csapattal öt kvótát kaptunk volna, így meg három néz ki, ebből kettő névre szól, egy az országnak. Szóval a magyar tornasport előtt le a kalappal.

– Czifra Lili tizenhat évesen, elsőéves felnőttként jutott ki Párizsba. Meglepte, hogy pont neki sikerül ezt elérni?

– Úgy jöttünk ki Belgiumba, hogy a csapatkvóta megszerzése a legfontosabb, de persze szeretünk volna Dunaújvárosnak is részvételt szerezni. Mindenki tudta, amennyiben nem úgy alakul csapatban, akkor a névre szóló hely megszerzése kerül a fókuszba. Az volt a legnagyobb dolog, hogy Lilit nem nyomta agyon a teljesítménykényszer, ez egy hatalmas eredmény tőle. Székely Zója előtt egy tized előnye volt az összetettben, egy ifjúsági versenyzőnek betörni a felnőttek közé mindig igen komoly fegyvertény. Főleg így.

– Tanítványának a nevét most ország-világ megismerte.

– A vb előtt az országos bajnokságot már megnyerte egyéni összetettben, miután Zsófi nem tudott indulni, és szerzett még két aranyat egyéniben. Így a neve már nem lehetett ismeretlen, maximum akkor a sajtóban nem forgott ennyire, mint most, de mi, szakmán belül tudtuk, hogy nagy sansza van ilyen eredmény elérésére.

– A dunaújvárosi tornasportnak, vagy személyesen Trenka Jánosnak mit jelent, amit Lili elért?

– Erre nem lehet nem büszkének lenni. Különösen, hogy Zsófi mellett már más tornásza is van a klubnak, aki olimpián szerepelhet. Ami nekem a legfontosabb, hogy tulajdonképpen ez az eredmény kiváló visszaigazolása a munkámnak, hogy kijön annak eredménye.

– Beszéltünk az az országnak járó kvótáról, azért bárki harcba szállhat ugye, akár a másik vb-résztvevő tornászunk, Mayer Gréta is.

– Természetesen, az ajtó bárki előtt nyitva van, ez nagy motiváció lehet a többieknek. Persze, számunkra az lenne a legnagyobb boldogság, ha a dunaújvárosi klub két versenyzőjéért szoríthatnák jövőre az olimpián. Rajtam semmi nem fog múlni.