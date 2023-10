Valdor Szentes–Dunaújváros 7–12 (2–3, 1–5, 2–2, 2–2)

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Varga V., Horváth Zs. 1, Dobos, Hnatyszyn 3, Kövér-Kis 1, Boldizsár R. Csere: Varga N. (kapus), Bicskei, Erdélyi, Horváth L., Bíró 1, Tyukász 1, Matajsz J. Vezetőedző: Matajsz Márk.

DFVE: Maczkó – Jonkl 1, Dobi 2, Mahieu 1, Szabó N. 3, Garda 3, Kardos D. 2. Csere: Horváth B., Pál R., Somogyvári Vezetőedző: Vad Lajos.

Gól emberelőnyből: 1/8, illetve 3/6.

Ötméteresből: 0/0, illetve 1/1.

Ugyan a hazaiak lőtték az első gólt, de Mahieu egyenlített, majd Kardos Dominika már a vezetést is megszerezte csapatának. Bíró révén újra döntetlen lett, aztán Jonkl emberelőnyös találata zárta a góltermelést az első negyedben. A második nyolc perc aztán újvárosi dominanciát hozott, a nagyszünetre már öttel ment a DFVE. A fordulást követően négynél közelebb nem engedte a vendégcsapat a szentesieket, akik végül kihozták egyenlőre az utolsó két negyedet.

Vad Lajos így értékelt: - A mérkőzés elején eldöntöttünk a találkozót. Amit kértem a csapattól, hogy nagyon összeszedetten játsszanak az elején, szépen meg is valósították. Persze voltak hibáink, illetve én is a végén belecseréltem. Vannak javítani való dolgaink, de Szentesen nyerni nem rossz.

Dobi Dorina: - Jó mérkőzést játszottuk, a védekezésünk fokozatosan javul , ez most is meglátszott, sokkal jobbak voltunk ebben, mint a korábbi találkozókon. Viszont elöl kicsit azt éreztem, hogy talán nem voltunk annyira precízek. Most már a vasárnapi, görögországi Bajnokok Ligája meccsünkre készülünk.

Matajsz Márk: - Gratulálok a Dunaújváros megérdemelt győzelméhez, de gratulálok a csapatomnak is, mert amit megbeszéltünk, hogy kevés gólon tartjuk a vendégcsapatot, az többé-kevésbé sikerült. A végére elfáradtunk, kijött a rutin, a kilók és az évek, de nincs ezzel semmi gond, nekünk a jövő szerdai Szeged elleni mérkőzés a legfontosabb.

További eredmények: III. Kerületi TVE-Eger 10-11, UVSE-Győr 19-2, BVSC-Szeged 11-6, FTC-Tatabánya 22-8.