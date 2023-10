– A Közép-Duna menti településeken rendezett versenyeket fogja össze a Duna menti futók kör, amely évről évre számos versennyel jelentkezik. A Feldwar Trail lesz az idei versenymozaik egyik legfontosabb darabja. Milyen volt az idény?

– Vegyes az összkép. A járványhelyzet alatt és után egy kicsivel nagyobb volt az érdeklődés, de így sem panaszkodhatunk az általam szervezett futóesemények közel 70 százalékos telítettséggel üzemeltek idén. Az infláció, az árak növekedése a futók pénztárcáján is meglátszott. Számos kisebb, vidéki versenyszervezőhöz hasonlóan előzetesen én is arra számítottam, hogy a könnyebb elérhetőség miatt a futók inkább a kisebb, helyi versenyeket választják. E várakozás csak részben igazolódott be. Az amatőr futók egy jelentős része inkább a nevesebb, országos kitekintésű seregszemléket választotta. Ilyen például az UltraBalaton, vagy a híresebb városi maratonok.

– November első hétvégéjén ismét jön a Feldwar Trail, immár negyedik alkalommal, keretszám négyszáz fő.

– E futóeseményt évről évre szépen fejlődik, mind többen jelentkeznek. Még messze a regisztrációs időszak vége, ám a 400-as limit közel fele már betelt. Tehát, érdemes még most nevezni. A legtöbben az 5 és 10 kilométeres versenyszámokra jelentkeznek, de egyre népszerűbb a 23 kilométeres táv is, emellett családi távokkal is várjuk az ifjú futópalántákat.

– Hogyan áll össze egy-egy verseny infrastruktúrája?

– Mindig is törekedtem arra, hogy a helyi vállalkozásokat, civil szervezeteket bevonjuk. Rendre pozitív fogadtatásra találtunk. Szinte minden helyszínen már várják a versenyeket a helyiek, bár nem futók, de segítik ezt a rendezvényt. Remek példa erre a Feldwar, amelyhez számos lokálpatrióta csatlakozott.

– Egyre többen keresik az ultrafutó-versenyeket, a sorozat a jövőben e téren is próbálkozhat?

– Évek óta gondolkodom ezen. A tapasztalat megvan, az Atomfutás szervezőivel már egyeztettünk arról, hogy jó lenne kooperáció. Ám ez még csak elmélet, meglátjuk, mit hoz majd a jövő...