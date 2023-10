Az idei szezonban új lebonyolítási rend lépett életbe a sorozatban, a csoportkör helyett oda és visszavágós alapon játszanak a csapatok egymással, azaz Gardáékra legalább hat mérkőzés vár a legrangosabb kupaküzdelmekben. Ebből négyet letudnak idén, a többit pedig jövő márciusban. A csoportból – ahol a címvédő spanyol Sabadell és a francia Mulhouse szerepel még – első helyezettje jut be a BL négyes döntőjébe.

Ami az ellenfelet illeti, a görögök némileg váratlanul jutottak tovább a selejtezőből, ahol a többi között a Ferencvárost is legyőzték, egy vereségüket pedig az Újpesttől szenvedték el, így lettek másodikak csoportjukban. Keretükben a hazai játékosok mellett két holland válogatott is szerepel. Ez a találkozó egy újabb kiváló erőfelmérő lesz a tovább fiatalodott újvárosi alakulatnak.

S, hogy a folytatás se legyen egyszerűbb, jövő héten hazai medencében már jön is az első rangadója az együttesnek, csütörtökön 19 órától televíziós mérkőzésen az UVSE-vel játszanak a lányok. Viszont az október 14-re tervezett komplett forduló elmarad a válogatott összetartása miatt.