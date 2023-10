Mindkét gárda érdekelt volt a hétközi Magyar Kupa fordulóban. A szegediek hazai pályán a Budapest Jégkorong Akadémia U21-es csapatától kaptak ki 7-4-re, míg az újvárosiak miskolci kirándulása végződött kudarccal (1-4) a DVTK akadémistái ellen. A Tisza-partiak a nyáron alaposan megerősítették keretüket, Szegedre öt észak-amerikai légiós is érkezett, akik az Andersen-meccsek mellett a klub utánpótlás-nevelési programját is segítik. A Kukacosokhoz is gyarapodtak az elmúlt hónapokban, Szegeden három sorral ment csatába a Worm.

Goodwill Pharma Szeged – Worm Angel 9-4 (1-1, 4-3, 4-0)

Worm Angels: Pinczés – Lencsés 2, Bontovics, Tamás 1 (1), Borbás (3), Tolokonnikov (1) – Szakács, Jobb 1, Vojnits, Gulácsi, Szepessy M. - Hruby, Kis, Domokos, Ábrahám. Vezetőedző: Láng Zoltán

A Szeged gólszerzői: Meuer 3, Czakó 2, Rothmeier 1, Kaposi 1, Csanády 1, Fehérvári 1.

Az első harmadban a vendégek veszélyeztettek többet. Az elnyűhetetlen bekk, Lencsés Tamás góljával a vezetést is megszerezték a 14. percben, ám a találkozón végül három gólig jutó amerikai Meuer Kaeden Calvin gyorsan egyenlített. A második felvonásból alig ketyegett le 14 másodperc ismét Lencsés villant (1-2), Czakó bő három perc múlva pedig már 2-2-re módosította az eredményt. A szegedi közönség nem panaszkodhatott, szépen termeltek a csapatok. Felváltva estek a gólok az újvárosiak részéről Tamás Tihamér és Jobb Dávid, míg a Tisza-partiaktól Kaposi, újfent Meuer és Fehérvári talált be. A záró harmadra egygólos szegedi előnnyel fordultak a felek. A gólfesztivál folytatódott, sajnos a Worm Angels kárára. A hajrában még négyszer örülhettek a házigazdák, így kilenc gólt lőve, magabiztos sikerrel indították az Andersen-szezont. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy bár a gólok megoszlása teljes szegedi fölényt mutatt, a mérkőzés egészét tekintve a Worm több lövéssel próbálkozott (36-39) - jóval kevesebb hatékonysággal. A Kukacosok október 11-én a Magyar Kupában fordíthatják meg a párharcot a miskolci fiatalok ellen, míg a ligában október 13-án a jászberényi Lehel HC-t fogadják. Mindkét találkozót az érdi jégcsarnokban rendezik.