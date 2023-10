ELTE-BEAC – Dunaújváros Futsal 7–5 (3–5)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Csányi, Németh, Kiss P. Csere: Tóth Sz., Váradi, Fekete, Puskás, Szili, Varga, Kuti, Vincze. Edző: Tóth Árpád.

Gólszerző: Spáth (7., 40.), Szini (13.), Fülöp (13., 26., 32.), Vadászi (30.), illetve Németh (2., 9.), Kiss P. (7., 16., 20.).

A mérkőzés után Tóth Árpáddal a Dunaújváros Futsal edzőjével beszélgettünk.

– Az első félidőben támadásban jól játszottunk, viszont az egész meccsen nagyon gyenge volt a védekezésünk. A második félidőben aztán jócskán visszaestünk, elfáradtunk így aztán sajnos már a támadás sem ment. Kiss és Németh is jól játszott az első félidőben, a másodikra sajnos ők is elfáradtak. Voltak jó teljesítmények, Ivacsnak kiemelkedtek a passzai a mezőnyből és sorolhatnám, de sajnos a védekezésünk nem működött. A félidei vezetés ellenére tudtam, hogy még nincs vége a meccsnek, de arra nem gondoltam, hogy ilyen látványosan elfogyunk. Elfáradtunk, és a védekezést nem tudtuk stabilizálni, aztán erre még ráraktuk az egyéni hibákat. Azt tudni kell, hogy ezek a játékosok a nagypálya mellett még a városi kispályán is szerepelnek, utána jön a futsal. És még dolgoznak is. Sajnos ez így rengeteg energiába kerül és már a szezon elején látszik, hogy hamar elfáradunk. Persze, most nem dőlt össze a világ a vereséggel, ki kell javítani a hibákat és pénteken, hazai pályán nyernünk kell a Haladás ellen – mondta.

Vereségével a dunaújvárosi csapat az élről a negyedik helyre csúszott a tabellán, holtversenyben a szintén hét pontos TFSE együttesével.

A forduló további eredményei: Haladás II.-Tihany 8-4, TFSE-Érd 4-4, Nagykanizsa-Mad Dogs 1-0, Érd-UTE 2-7.