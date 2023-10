Az újvárosiak a Mohácson elszenvedett vereséget követően visszacsúsztak a bajnoki tabella utolsó helyére – igaz, az előttük álló három gárda is egyaránt nyolc ponttal rendelkezik –, így szinte győzelmi kényszerbe kerültek.

Az együttes vezetőedzője, Dobos Barna bízik abban, hogy képes lehet egy bravúrra a társaság. Erről is beszélt a mérkőzést megelőzően tartott sajtótájékoztatójukon.

– Legutóbb a mohácsiak ellen azt a játékot szerettük volna folytatni, amit a Fehérvár FC II. ellen produkáltunk. Összességében nem is teljesítettünk rosszul, hiszen véleményem szerint az egy ikszes mérkőzés volt. Problémát jelentett Puskás Gábor korai kiválása, mert így csökkent a pályán lévő rutinos labdarúgók száma. A támadójátékunk ennek ellenére az első félidőben megfelelő volt, amit viszont nem sikerült átmenteni a második játékrészre. Védekezésben sokáig jól zártunk. A szünet előtt amikor szükség volt rá a kapusunk egy támadásban két bravúros mentést is bemutatott. Ezen kívül egy a tizenhatosunkon belül részünkről elkövetett becsúszó szerelés jelentett némi izgalmat. Aztán a második félidőben volt egy kapitális hibánk, amikor egy előre ívelt labdát négy védőnk között szerzett meg az ellenfél, és a végén felesleges szabálytalankodtunk a tizenhatoson belül. A büntetőt a hazaiak értékesítették, amivel el is dőlt a három pont sorsa. Igaz, utána még az ellenfél kapuja előtt is volt egy gyanús eset, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest – tekintett vissza az előző találkozójukra.

Majd elmondta, szombati ellenfelük, a Kaposvár, sokkal erősebb játékoskerettel rendelkezik, mint a DFC. Az idén már a kupában találkozott egymással a két csapat.

– Idegenben sokáig jól tartottuk magunkat, de a hosszabbítás hajrájában kapott góllal vereséget szenvedtünk. Bízunk benne, hogy a sérültjeink rendbe jönnek, és akkor képesek lehetünk egy bravúrra, ami jelen helyzetünkben nagyon fontos lenne – tette hozzá Dobos Barna.

Az FC Dunaföldvár gárdája két vereséget követően a dobogó harmadik helyéről az ötödikre csúszott hátra, így minden bizonnyal szeretne javítani. Azonban nem lesz egyszerű dolga, hiszen a kiesés elől menekülő házigazda szekszárdiak az elmúlt két meccsüket megnyerték. Ezzel elmozdultak az utolsó helyről. Igaz, csak a gólkülönbség dönt a tabella utolsó négy helyén álló csapatok között.

A forduló további párosítása: Ferencvárosi TC II – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Paksi FC II – FC Nagykanizsa, Mohácsi TE 1888 – Fehérvár FC II, Iváncsa KSE – Érdi VSE, Bonyhád-Majos –PTE-PEAC, MTK Budapest II – Szentlőrinc.