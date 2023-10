Az első kört mindkét fél egyaránt vereséggel kezdte, a dunaújvárosiak a görög Alimos otthonában kaptak ki 14-10-re, míg a gallok a címvédő spanyol Sabadelltől 18–10-re.

Az előző években a francia klubvízilabda nem tartozott Európa élmezőnyébe, mostanra azonban ők is sokat erősödtek, no meg persze a légiósoknak köszönhetően. Így szombati ellenfél történelmi sikert aratva, veretlenül megnyerte BL selejtező csoportját – az Ethnikos Pireusz, a spanyol Mediterrani, a Trieszt és a Padova előtt –, így került egy négyesbe az újvárosiakkal. Utóbbiak révén is búcsúzott viszont a kvalifikációban a másik két francia induló, a DFVE éppen a Nancy és a Lille előtt zárt a még továbbjutó harmadik helyen. A Mulhouse eddig két találkozót játszott hazája bajnokságában, ám azokon meg sem izzadva nyert, tizenkilenc, illetve tizenöt góllal.

– A francia válogatott nyolcvan százaléka játszik náluk egy jó edző keze alatt, továbbá ausztrál, kanadai, brazil, izraeli légiósuk is van. Ennek ellenére azt gondolom, van esélyünk a sikerre, meg miért adnánk fel bármit is. Amennyiben sikerül javítani a Ferencváros elleni játékunkon is, akkor lehet keresnivalónk – mondta Garda Krisztina.

A csapat a hazaérkezés után sem pihenhet, hiszen szerdán és szombaton is bajnoki vár a lányokra, előbbi a BVSC otthonában, utóbbi a Tatabánya ellen itthon.