A hétvégén immáron harmadik alkalommal rendezték meg városunkban az ifjúsági lábtoll-labda országos bajnokságot. A Szent Pantaleimon iskola tornacsarnokában rendezett viadalon négy egyesület közel nyolcvan versenyzője küzdött a bajnoki címért és ranglista pontokért.

Kohán Árpádné vezetőedző tájékoztatása szerint a Dunaújvárosi Lábtoll-labda Sportegyesületet harminchét versenyző képviselte, s nemcsak ifjúsági korcsoportúak. Ugyanis szintén lehetőséget kaptak azok a gyermek- és serdülő játékosink is, akik fejlődésére pozitív hatással van a versenyzés.

– A hosszúra nyúlt nap során nagyon látványos meccseken drukkolhattunk versenyzőinknek, akiknek a huszonegy pontos mérkőzések technikai felkészültségük mellett próbára tették állóképességüket is. Az ifjúsági korcsoportban az egyik fiú csapatának tapsolhattunk az eredményhirdetésen, mert bronzérmes lett a Kattári Dávid, Kovács Krisztián és Lednecki Patrik alkotta trió. Ők már többéves versenyzői gyakorlattal rendelkeznek, játékuk dinamikus, de szépen fejlődnek új ifi játékosaink is, s mellettük a feljátszó serdülők is, például dicséretes teljesítmény Kondor Anett ötödik helyezése. Nagyon büszkén néztem a gyermek korcsoport versenyzését is, játékuk sok bajnoki címet vetít előre.