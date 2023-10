A második Adony a Beloiannisz otthonába látogatott. A nagy várakozással megélt mérkőzésen azonban nem tudtak a csapatok egymás kapujába betalálni. A pontosztozkodás a listán hátrébb lévő Beloiannisznak hízelgőbb. A Nagykarácsony magabiztos játékkal szerzett újabb három pontot, ezzel a sikerrel hármat előre ugorva a dobogóra léphetett.

Szintén szomszédvári rangadónak volt könyvelhető a Baracs és a Nagyvenyim összecsapása, ahol a vendégek remekül tartották magukat a 41. percig.

Baracs – Nagyvenyim 2–1 (1–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Áldott, Prókai (Nagy D. 28.), Dobrovitz, Deli, Killer (Kozma 65.), Nagy E. (Fejes 88.), Takács, Badi, Huber.

Nagyvenyim: Fodor – Fekete, Pinczési, Szalai, Balogh, Slett, Sarok, Kővári, Gászler (Kovács 72.), Cislo, Viola.

Az első félidőben Nagy Erik kapott szép keresztlabdát a kapu előtt, amit biztosan küldött a hálóba. A szünetet követően a 67. percben a csereként beállt Nagy Dániel növelte a vendéglátók előnyét. A Nagyvenyim a 83. percben tudott szépíteni Szalai révén.

Besnyő – Előszállás 2–3 (2–0)

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Kvárik (Kercza 87.), Nyári, Béres, Felker (Romhányi 46.), Mekota, Kovács (Németh F. 46.), Bozsoki, Horváth, Reichardt (Németh L. 83.).

A kezdőrúgás után az első percben gólt kaptak a vizitálók, aztán a 8.-ban a hazai Kuruczot állították ki, mert az egyedül kapura törő előszállási csatárral szemben szabálytalankodott. Volt még helyzete a vendégeknek, de egy ellentámadásból a Besnyő ismét betalált. A pihenő után mindjárt az első percben óriási helyzet maradt ki Előszállás részéről, s a továbbiakban is rengeteg helyzete volt a vendégeknek, ezek közül Mekota (55.), Kvárik (64.) és Romhányi (81.) használta ki a lehetőség, megfordítva ezzel a mérkőzést.

Masinka Csaba, Előszállás: – Sajnos sok helyzetünk kimaradt. A szünetet követően mindjárt rúghattunk volna hármat is. Nagyon vártuk már a pontszerzést, hiszen ennyi fordulón keresztül vereséget szenvedni nem jó érzés. Most viszont boldogok vagyunk, megérdemelten nyertünk.

Beloiannisz – Adony 0-0

Adony: Rácz - Budai, Virág, Tóth D., Holentoner, Vukaljovics (Androsovits 46.), Bagóczki, Kőkuti, Kaló (Glonczi 80.), Bognár (Tóth G. 84.), Balogh.

Sárszentmihály – Nagykarácsony 1-2 (1-2)

Nagykarácsony: Miklós - Szabó Sz., Horváth, Fülöp, Kovács D., Szabó J. (Rezes 20.), Mohácsi, Jákli, Gráczer, Éliás, Gábris (Szabó M. 90.).

Gólszerző: Csanádi (36.), illetve Rezes (31.), Jákli (60.).

További eredmények: Seregélyes – Aba Sárvíz 1-1, Sárosd II.–Káloz 5-0.