A szombati Bajnokok Ligája találkozóik miatt szerdára hozták előre a mérkőzést a felek, a lelátón ott volt a társ szövetségi kapitány, Mihók Attila is, aki Cseh Sándorral pénteken és szombaton megtartotta második válogatott keretedzését, amelyre az újvárosi klubból heten kaptak meghívót.

Az első két negyedben – az UVSE-hez hasonlóan – remekül tartotta magát a hazai alakulat, a kemény, de sportszerű meccsen alig volt kiállítás. A dunaújvárosiak kiválóan védekeztek, Maczkó is több bravúrt bemutatott, igaz, támadásban több helyzet kimaradt, mert az ellenfél kapusa is jó napot fogott ki. Az olló ismét a térfélcsere után kezdett nyílni, ugyan a védekezés még rendben volt, de elől egyszerűen sehogy nem sikerült gólt szerezni, a Fradi pedig azért élt egy-egy lehetőséggel, így 9–5-re elléptek. A DFVE közel tizennyolc perc után törte meg a gólcsendet és nagy hajrát indított az utolsó három percben, de az FTC egy találatot meg tudott őrizni előnyéből.

DFVE – Ferencváros 8–9 (3–3, 2–3, 0–1, 3–2) DFVE: Maczkó – Horváth 3, Garda, Mahieu 1, Szabó, Kardos D. 3, Dobi 1. Csere: Eikel (kapus), Somogyvári, Pál, Jonkl, Kardos L., Lovász. Vezetőedző: Vad Lajos. FTC: Neszmély – Gurisatti 1, Bonca, Farkas 1, Pőcze 1, Kuna 1, Leimeter 1. Csere: Kiss (kapus), Tóth Csabai 2, Máté 1, Felkai, Szabó, Dömsödi 1, Nagy. Vezetőedző: Gerendás György. Gól emberelőnyből: 3/4, illetve 3/4.

A mérkőzés után Gerendás György elmondta, az Eger ellen pocsék volt a védekezésük, ebben fejlődtek nagyon szépen. Majd viccesen hozzátette, hogy Vad Lajossal nagyon komoly múltjuk van, számos férfi meccset vívtak egymás ellen, sokszor látta, hogy amikor valaki hibázott, azt a pad végére ültette.

– Most viszont láttam a fejlődést rajta, a hibákat lényegesen nagyobb empátiával kezelte le – tette hozzá nagy derültséget kiváltva.

Farkas Tamara azzal kezdte, a két csapat mérkőzése fizikálisan mindig nehéz. – Amikor elkezdett nőni az előnyünk, az egyértelműen a védekezésünk eredménye. Örülök neki, hogy ez most jól működött, jó az irányunk, ezt kell követnünk – tette hozzá.

Vad Lajos elsőként megköszönte Gerendás kolléga nagy dicséretét, ezek szerint ebben a korban is még ennyit tud fejlődni. Aztán rátért a szakmai részre.

– Elég jól meccsben voltunk, azonban egy olyan hosszú gólcsendet, mint ami jött, jelen állapotunkban még nem tudunk elviselni. Abban az időszakban is meg kell tölteni tartalommal a játékot, és igenis fel kell vállalni a helyzeteket.

- Ha valaki válogatott szeretne lenni, oda kell állni, és meg kell próbálni a lövést. Amennyiben nem sikerül, akkor sincs baj és akkor is másnap csütörtök lesz. Összességben szerintem jó színvonalú mérkőzés volt, persze sok hibával, de elégedett vagyok. Volt tartása a csapatnak, bár ezt a harmadik negyedben kellett volna megmutatni.

Garda Krisztina arról beszélt, hogy a kevés kiállítás ellenére kemény védekezést kaptak. Főleg a blokkokkal sokszor nem tudtak mit kezdeni.

– Viszont ezen a találkozón volt a legjobb a védekezésünk a szezonban, örülök, hogy elindultunk egy úton és most is léptünk egyet előre a hibák ellenére is – mondta.

A forduló további eredményei: UVSE - Szeged 12-6, Eger - Tatabánya 13-6, Győr - BVSC 10-15. A Szentes - III. Kerület meccset szombaton rendezik.

HELY CSAPAT M. GY. D. V. DOBOTT KAPOTT GK. PONT 1. Tigra-Zf-Eger 3 3 0 0 36 26 10 9 2. UVSE 3 3 0 0 44 17 27 9 3. BVSC-Zugló 3 3 0 0 34 20 14 9 4. FTC-Telekom Waterpolo 4 3 0 1 66 38 28 9 5. DFVE 3 1 0 2 29 29 0 3 6. III.kerületi TVE 2 1 0 1 30 21 9 3 7. Valdor Szentes 1 0 0 1 7 12 -5 0 8. Szegedi Vízilabda Egylet 2 0 0 2 12 23 -11 0 9. Tatabánya 3 0 0 3 18 43 -25 0 10. UNI-Győr GYVSE 4 0 0 4 32 79 -47 0



A lányok csütörtökön ismét útra keltek, ugyanis szombaton Franciaországban játszanak a Bajnokok Ligája csoportkörének második körében.