A napokban Tiszaújvárosban rendezték meg a serdülő és ifjúsági súlyemelő országos bajnokságot, amelyen a dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ hetedik osztályos diákja, Török Fanni a Kecskeméti TE színeiben szerepelt.

S nem is akárhogy, annak ellenére, hogy felkészülését hátráltatta a megfázásos időszak. Mint mindig, Fanni most is nagyon precízen hajtotta végre a feladatot, végül az 51 kilogrammos szakítással, továbbá a 64 kg lökéssel elért 115 kg-os összetett eredménnyel első helyezett, országos bajnok lett a 64 kg-os súlycsoportban. Ebben a kategóriában az I. osztályú minősítése is megvan, 13 évesen. Ezen túl a serdülő korcsoport női versenyzői közül másodikként végzett.