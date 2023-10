Először Kovács Zsófiához érkezett kérdés, természetesen a sérülésével kapcsolatban.

– Éreztem már jobban is magam, de alakulok. Bízom a gyors gyógyulásban. A keresztszalagomat megtoldották egy műanyag szalaggal, ez lerövidítheti a felépülésem idejét. Két hét múlva megyek orvoshoz, addig szigorúan feküdnöm kell. Büszke vagyok a lányokra a világbajnoki teljesítményük miatt is, bízom abban, hogy hamar felépülök, és együtt utazunk Lilivel a párizsi olimpiára.

A két ifjú hölgy, Czifra Lili és Mayer Gréta elmondta, rendkívül boldogok, és nem m igazán tudják szavakba önteni az érzéseiket.

Ezután, ha jelképesen is, de a tetteken volt sor, előbb Mayer Gréta talaj-, majd Czifra Lili világbajnoki gerendagyakorlatát láthatták az összejövetel résztvevői.

A két remek gyakorlatot Badics Réka edző kommentálta.

– Imádom visszanézni a gyakorlatokat, hiszem egészen más edzésen látni azokat, mint egy versenyen készült felvételen. A gyakorlatokon lehetett látni, hogy élvezik a lányok, amit csinálnak, érezni lehetett az erőt bennük.

Mielőtt az ünnepeltek edzésre indultak volna (hiszen nincs olyan program, ami felülírná a tréninget), Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke szólt az egybegyűltekhez, és köszöntötte virágcsokorral a versenyzőket.

– Én birkózó vagyok, birkózóedző, de lassan már több időt töltök a tornacsarnokban, mint a birkózókéban, hiszen mindig van okom idelátogatni. Mindig történik valami, jönnek a sikerek. Itt rendet, fegyelmet és szeretetet tapasztalok. Egy csoda épült fel ebben a csarnokban. A világbajnokság után az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Nevetett azért, mert jönnek fel a fiataljaink, az ifjúság bizonyított. A másik szemem sírt Kovács Zsófia sérülése miatt, biztos vagyok benne, ha ő is részt vehetett volna a világbajnokságon, akkor meg lett volna a csapatkvóta is az olimpiára. De most örüljünk, hiszen Czifra Bettina Lili megszerezte a DKSE első párizsi kvótáját.