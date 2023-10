A dunaújvárosi csapat eddig felemás mérleggel áll a szezonban, a bajnoki rajton kikapott a Ferencvárostól, majd legutóbb nagyon simán a Debrecentől. Viszont fontos meccseket nyert meg az Alba Fehérvár és a Vasas ellen. A soron következő is ebbe a kategóriába tartozik, s az biztos, hogy a csapat egy pillanatra sem veszi félvállról az ellenfelet, hiszen tavaly elég sok borsot tört a NEKA a ­DKKA orra alá – itthon döntetlent játszottak Rapatyi Tamás gárdájával, otthon pedig legyőzték az újvárosiakat.

A szezon végén ugyan papíron búcsúztak az akadémisták az élvonaltól, utolsó előttiek lettek, azonban a Siófok kizárása után jobb kiesőként maradhattak az NB I-ben, ők pedig vállalták az indulást. A szezonban eddig az újonc Kozármislenyt tudták legyőzi, kikaptak a Vasastól, a Debrecentől és legutóbb a Kisvárdától, igaz, csak egy találattal.

- Az eddigi teljesítményünket maximálisan jónak értékelem, a két, számunkra rangadót megnyertük - kezdte Rapatyi Tamás. Majd így folytatta: - A topklubok után nyolc egyforma gárda van a mezőnyben és bárki, bárkit legyőzhet, ami eddig be is igazolódott. Az élcsapatok ellen mindig lehet vitakozni, hogy mi a jó játék, de tudomásul kell venni, sokkal erősebbek, mint mi. Nyilván, a helytállás fontos, ebben mindig van hiányérzet, de a számunkra fontos meccseket kell megnyerni. Ilyen lesz a NEKA elleni találkozó is idegenben, akikkel az előző szezonban bizony voltak rosszabb élményeink. Ám ez teljesen más csapat és egy új szezon, mindent megteszünk a siker érdekében. A bajnokságnak ez a lebonyolítása, hogy két-három hét szünetek vannak, mindenkinek rossz. Nehéz megtalálni a felkészülés ritmusát, de remélem, hogy most jól sikerült áthidalnunk ezt az időszakot.

Wéninger Alexa az előző idényben kölcsönben éppen a NEKA-t erősítette. - Nagyon jó a hangulat az öltözőben, egyben van a csapat. Mivel most hosszabb ideig nem játszottunk, ezért már várjuk a mérkőzést. Nehéz ellenfelünk lesz, Balatonbogláron sosem egyszerű nyerni a fiatal és energikus csapat ellen, akiknek jó edzője van. Nem vehetjük félvállról a meccset, az első perctől dominálni kell. Jó sorozatban vagyunk, a kötelezőket eddig tudtuk hozni, szombaton is ez a cél - tette hozzá.

A forduló további párosítása: Vasas–Monosmagyaróvár, ­DVSC–Békéscsaba, Alba Fehérvár–MTK Budapest, Budaörs–Kisvárda, Ferencváros–Vác, Győr–Kozármisleny.