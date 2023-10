Debreceni EAC - Dunaújváros KSE 3:0 (11, 16, 14)

DESOK Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Villás Tibor, Jámbor Tamás.

Debreceni EAC: Tóth A., Bagics, Kiss I., Pavliuk, Veres, Marlon, Bán V. (liberó). Csere: Remete, Imre T., Dorogi, Chidi, Willian, Korbély, Vereb (liberó). Vezetőedző: Fodor Antal.

Dunaújváros KSE: Juhász B., Béres, Kisházi, Gőczi, Farkas L., Németh Z., Kuti M. (liberó). Csere: Cserép, Vadász, Peredi, Markó. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A tavaly még dunaújvárosi színekben szereplő Pavliuk Vladyslav ezúttal már a hajdúsági gárda kezdőjében szerepelt. Esélyeshez méltóan kezdte az összecsapást a hazai együttes és hamar négypontos előnyt szereztek. Az újvárosiak a játszma közepéig próbálták tartani a lépést, de ezt követően fokozatosan nőtt a különbség a két csapat között. A debreceniek könnyed játékkal zárták le a szettet. A második felvonásban is nagy különbség volt a csapatok eredményessége között. A házigazdák könyörtelenül használták ki az újvárosiak megingásait, gyorsan lezárult ez a játszma is. A harmadik játszmában minden játékosának lehetőséget adott Tomanóczy Tibor vezetőedző, de koreográfia ugyanaz maradt. Összességében a debreceniek a játék minden elemében felülmúlták a vendégeket, így ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyertek. Az újvárosi fiataloknak csupán pillanatnyi fellángolásaik voltak, ami ennyire volt elegendő.

A forduló további eredményei: Kecskeméti RC - MAFC-BME 3:0, MEAFC-Miskolc - GreenPlan-VRC Kazincbarcika 0:3, Fino Kaposvár - Vidux Szegedi RSE 3:0, MÁV Előre Foxconn - Pénzügyőr SE 3:0, TFSE - Dág KSE 0:3