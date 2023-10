Mint ismert, a dunaújvárosi sportcsarnok beázása miatt nem itthon, hanem Mosonmagyaróváron játszotta le a DKKA pénteki bajnoki meccsét. A találkozón, amit nagy fölénnyel nyert az ellenfél, Tóth Nikolett fejsérülése okozott aggasztó pillanatokat. Szerencsére enyhe agyrázkódással megúszta az óvári játékos. Az első félidő derekán már hat góllal vezetett a papíron vendég Óvár – nem cserélték fel a pályaválasztói jogot a felek –, aztán rémisztő pillanatok miatt csendesült el a csarnok a 26. percben. Tóth Nikolett egy támadásnál előbb ütközve átfűzte magát a kilépő Gajdoson, majd Borgyossal is találkozott és miközben gólt lőtt, olyan szerencsétlenül esett, hogy feje nagy erővel a parkettába csapódott. A körülötte állókon rögtön látszott, nagy a baj, mindkét kispadról rohantak segítséget nyújtani, s úgy tűnt, mintha az eszméletét is elveszítette volna egy pillanatra. Végül mentők hordágyra fektetve szállították kórházba, a bírók pedig Gajdosnak adtak piros lapot. Később aztán a Mosonmagyaróvár hivatalos felületein jó hírről számolt be: Tóthnak az esés következményeként a homokán egy diónyi nagyságú bőr alatti vérömleny keletkezett, ám a CT vizsgálatok megerősítették, komolyabb sérülés, koponyatörés nem történt. Enyhe agyrázkódás miatt azonban néhány napig pihennie kell.

Rapatyi Tamás, a Kohász vezetőedzője így értékelte a pénteki találkozót: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, a Mosonmagyaróvár nem érdemtelenül vezeti a tabellát. Ez a helyzet minket is megzavart, de amit elterveztünk, egész jól végre tudtuk hajtani. Támadásban is próbáltuk gyakorolni azokat a mozgásokat, amivel majd eredményesek akarunk lenni, bár Szemerey kifogott rajtunk, rengeteg ziccert kihagytunk. Ez egy picit elbizonytalanította ez egész játékunkat, ennek ellenére nem adtuk meg magunkat és végig küzdöttünk. Ez pozitívum. Nekünk egy fiatal csapatunk van, nagyon sok ilyen meccset kell játszani, hogy rutint szerezzünk ahhoz, a számunkra fontos rangadókat meg tudjuk nyerni – értékelt Rapatyi Tamás vezetőedző, aki természetesen jobbulást is kívánt Tóth Nikolett számára, illetve szintén megköszönte az óváriak pénteki segítségét.

Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: – Előzetesen tartottam attól, hogy ez a helyzet majd megzavarja a lányokat, de szerencsére nagyon jól álltak a lányok a mérkőzéshez. A mérkőzés elején nem volt meg a teljes koncentráció, nem tudtunk minden lehetőséget gólra váltani. A védekezésünk azonban nagyon feszes volt, valamint Szemerey Zsófi ismét nagyon jól védett. Ezt követően már irányítani tudtuk és stabilizáltuk a játékunkat.

A meccs jegyzőkönyve DKKA – Mosonmagyaróvár 24–40 (11–20)

DKKA: Oguntoye – Agócs, Trawczynska 4 (2), Paróczy 1, Bouti, Csáki 2, Krupják-Molnár 5 (2). Csere: Wéninger (kapus), Sallai 3, Horváth P. 1, Nick 3, Borgyos 2, Szalai, Moreno 2, Gajdos, Lakatos 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás. Mosonmagyaróvár: Szemerey - Udvardi 1, Pásztor 5, Albek 4, Ivancok 5, Tóth G. 4 , Stranigg 4 (1). Csere: Horváth Sz. (kapus), Tóth E. , Sztankovics, Bardi 1, Tóth N. 2 , Faragó 2, Varga E. 3 (1), SCHATZL N. 6, LANCZ 3. Vezetőedző: Gyurka János.

Az előző játékhét további eredményei: Budaörs–Győri Audi ETO KC 18-37, FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 40-25, DVSC–MTK Budapest 39-29, NEKA-Békéscsaba 19-23, Vasas SC-Praktiker-Vác 26-23, Alba Fehérvár-Kozármisleny 33-22.

Szerdán pedig újabb megmérettetés vár a lányokra, a 9. fordulóból előrehozott találkozón a Vác ellen. A sportcsarnok elkezdődött felújítása miatt azonban az év utolsó előtti találkozóját nem Dunaújvárosban, hanem Budaörsön rendezik meg 17 órától. A kilencedik DKKA számára ez fontos meccs lesz, főleg, hogy az újonc Vasastól az előző körben kikapott a Vác, így most azonos pontszámmal állnak a dunaújvárosi együttessel a tabellán, ráadásul egy meccsel többet játszottak. Így a Kohász egy sikerrel "sokat foghat" rajtuk. A DKKA-nak ezen túl már csak két mérkőzése lesz ebben a naptári évben, november 9-én az MTK Budapest, majd december 30-án a Kozármisleny otthonában.