Az már nagyon nem is szokatlan, hogy a DFVE kerete minden szezon előtt átalakul, hol jobban, hol kevésbé. Általában az a trend, hogy a csapat legjobbjai, válogatottjai közül többen távoznak, a helyükre pedig saját nevelésű fiatalok, vagy máshonnan érkező ifjú tehetségek lépnek, akik Dunaújvárosban megkapják a lehetőséget a fejlődésre és a játékra.

A 2023/24-es szezon előtt is hasonlóan alakult a helyzet, távozott a holland világbajnok kapus Laura Aarts, Mucsy Mandula - mindketten Spanyolországba, a Mataróhoz és a Mediterranihoz igazoltak -, Erdélyi Hédi pont az első ellenfélnél folytatja, Sajben Viktória befejezte a profi játékot. A helyükre nem igazoltak senkit, az utánpótlás játékosokat építik be a keretbe.

Azt is minden szezon előtti várakozáskor el szokták mondani, hogy a DFVE kevésbé, vagy éppen jelentősen meggyengült, így nem tud beleszólni a bajnoki aranycsatába. Ehhez képest az előző kiírásban is döntőt játszott a csapat, s végül alulmaradt az Egerrel szemben.

Most megint nehéz jóslásokba bocsátkozni, ugyanis Gardáék már megannyi csodát tettek az elmúlt években, hogy bármi megtörénhet, de reálisan a harmadik, negyedik erő lehet az újvárosi gárda.

Amelynél talán a legnagyobb változás, hogy huszonöt év után nem Mihók Attilának, hanem Vad Lajosnak hívják a vezetőedzőt, miután előbbi társ szövetségi kapitánynak nevezték ki.

Ami a többieket illeti, a papírforma alapján a Ferencváros és az UVSE lehet az első számú esélyese a bajnokságnak. Az Újpest sorozatban hétszer megnyert aranyérem után tavaly csak negyedik lett, a keret nagyrészt együtt maradt, és bár az olimpiai bronzérmes Szücs Gabriella visszavonult, tíz junior világbajnok játszik Benczur Márton együttesében, amelyben az elejétől kezdve számolhat a vállsérülése miatt az előző idény háromnegyedét kihagyó válogatott Rybanska Natasára. A Ferencváros szintén nagyobb célokkal indult neki az előző szezonnak, végül csak bronz­érmesek lettek. Gerendás György együtteséből Illés Anna visszavonult, távozott két légiós, és két fiatal is máshol folytatja. Ugyanakkor jött Egerből a korábban Dunaújvárosban is szereplő kapus, Kiss Alexandra és Szentesről a center, Bonca Vivien, egy szezonnyi olaszországi légióskodás pedig után visszatért a Népligetbe Vályi Vanda, vele együtt hét magyar válogatottja van a csapatnak. A címvédő Eger is jelentős átalakuláson ment át, a bajnoki címvédőtől heten távoztak, Párkányi Réka és Molnár Daniella Győrben folytatja, eligazolt a két kapus, Kiss Alexandra és Dulic Maja is. Kékesi Bori befejezte, Szilágyi Szabina és Jancsó Patrícia szintén, az Európa-bajnok Czigány Dóra pedig gyermeket vár, ezért hagyja ki az idényt. Torma Luca (Győr), Lendvai Natasa (KSI) és Sóti Lili (Tatabánya) szerepel az érkezők oldalán a saját fiatalok mellett. A középmezőnybe a BVSC, a III. Kerületi TVE, a Szentes és a Szeged tartozhat, míg a bennmaradásért ezúttal is a Győr és a Tatabánya küzd majd. Már ha lesz kieső az élvonalból.

Ami a menetrendet illeti, nagyon sűrű időszak elé nézünk, november 22-ig kilenc fordulón lesznek túl a csapatok, majd február végéig három hónapra a klubvízilabda leáll, ugyanis januárban Eb, februárban vb jön. S mivel a női válogattnak még nincs olimpiai kvótája, ezeken kell megszerezni azt, utolsó lehetőségként a vb-n.

A DFVE egyébként már túl van nem is egy tétmérkőzésen, hiszen sikerrel vették Rómában a Bajnokok Ligája selejtezőt és továbbjutottak a csoportból, majd pedig pénteken és szombaton kettős győzelemmel zárták a III. Kerület elleni Magyar Kupa negyeddöntőt.

- A Magyar Kupa után ami időnk adódott, próbáltunk felkészülni. Szeretnénk azokat az elemeket megvalósítani, amit edzéseken gyakoroltunk, és ezekből gólokat szerezni. Remélem, hogy dominálni tudjuk a Szentes elleni találkozót, nagyon várom már a meccset és a rajtot - mondta Somogyvári Lili.

Az 1. forduló keddi eredményei: FTC-Tatabánya 22-8, BVSC-Szeged 11-6. A további párosítás: UVSE-Győr, III. Kerület-Eger.

A dunaújvárosiak további programja.

Október 12., 19 óra: DFVE-UVSE.

Október 14., 18 óra: III. Ker.-DFVE.

Október 21.: DFVE-Ferencváros.

Október 25., 20 óra: BVSC-DFVE.

Október 28., 11 óra: DFVE-Tatabánya.

November 8.: Eger-DFVE.

November 11., 19 óra: Győr-DFVE.

November 22., 19 óra: DFVE-Szeged.