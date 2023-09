Ferencváros – DKKA 44-21 (25-8)

DKKA: Oguntoye (Wéninger) – Sallai, Moreno, Bouti 3, Nick 2, Trawczyńska 3, Agócs, Borgyos 4, Szalai 6, Krupják-Molnár, Horváth P., Horváth A. 1, Csáki 2, Paróczy, Gajdos. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

A Ferencváros gólszerzői: Cvijics 7, Klujber 6 (4), Malestein 5 (1), Márton 5, Bölk 4, Hársfalvi 3, Simon 3 (1), J. Deszpotovics 2, Edwige 2, Kisfaludy 2, Kukely 2, Lekics 2 (1), Papp 2

Ellentmondást nem tűrően kezdett a Fradi, amely második perc felénél már három góllal vezetett. Az újvárosiak idénybeli első találatát a szintén friss igazolás lengyel Trawczyńska szerezte (3-1). Villámtempót diktáltak a hazaiak, akik sorra szerezték góljaikat. A vendégek próbálkoztak becsülettel, ám a támadásokba sok hiba csúszott és Janurik kapus is számos bravúrt bemutatott. A félidő felénél már tekintélyes, tíz gólos előnyt épített a Bajnokok Ligája ezüstérmese (14-4). Rapatyi Tamás időkéréssel próbálta meg felrázni övéit, a kapuba pedig Wéninger érkezett Oguntoye helyére. A Fradi lendületét azonban nem sikerült megtörni. A DKKA helyzetét főként a csapatok sebességkülönbségéből fakadó, menetrendszerűen érkező kiállítások tovább nehezítették. A felszabadultan, gyakorlatilag technikai hiba nélkül kézilabdázó zöld-fehérek tizenhárom góllal léptek meg az első játékrész végére (25-8).

A Kohász szempontjából jóval biztatóbban indult a második félidő, hiszen az első hat percben mindkét oldalon három-három gólt könyvelhettek el a csapatok. A 38. percben Krupják-Molnár a kispadról kommentált egy bíró ítéletet, a játékvezetők viszontválasza sem maradt el. Ám mivel ez volt az újvárosi játékos harmadik kétperces büntetése, így számára idő előtt véget is ért a találkozó. Rapatyi edző ismét időt kért és nyugalomra intette kézilabdázóit, kiemelve, hogy a sorozatos fegyelmezetlenség miatt szinte folyamatosan hátrányban játszik a csapat, amellyel a hazaiak rendre élnek is. A ferencvárosi Edwige góljával a 39. percre kialakult a húsz gólos különbség (32-12). Apróbb újvárosi örömre adott okot, hogy Wéninger kapus egy ziccernél bemutatott bravúr után egy büntetőt is megfogott az 50. percben, majd Borgyos is betalált Bíró Blankának. A hajrában kettős emberelőnyben is játszhatott a Fradi, amely végül könnyed, gólzáporos győzelmet aratott a Dunaújváros ellen (45-21). A találkozó utolsó gólját Szalai Babett lőtte. A DKKA összesen 24 percet játszott hátrányban, míg a Fradi mindössze négy percet. A Kohász jövő héten szombaton a Fehérvárral találkozik majd hazai környezetben.