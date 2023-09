A DKSE kajak-kenu szakosztálya által szervezett és a Kolonics György Alapítvány védnöksége alatt zajló nemzetközi regatta a tavaly augusztusi bemutatkozás után idén valóban szintet lépett. Egy éve is népes me-zőny jött össze a dunaújvárosi Kikötői-öbölben, ám idén a résztvevők száma megtriplázódott. A Wichmann Tamás korszakos kenulegenda nevét viselő seregszemle presztízsét mutatja, hogy a 46 (!) magyar klub mellett 11 külföldi egyesület is képviseli hazáját összesen 8 országból – Ciprusról, Izraelből, Olaszországból, Romániából, Spanyol-országból, Szerbiából, Szlovákiából és Vietnámból. A monstre versenyen közel 800 kajakos, kenus, SUP-os és sárkányhajós versenyző áll majd rajthoz, valamint a helyi iskolákból további közel 300 fiatal vesz részt a sulisár-kány viadalok keretében az U14-es és az U18-as korosztályokban.

A nemzetközi regattán szombaton és vasárnap is reggel 9 és este 19 óra között rendezik a futamokat. A tavalyi évhez hasonlóan a szurkolók most is díjmentesen tekinthetik meg a versenyt. Ezzel párhuzamosan – szintén az alsó-Duna-parton – várja majd az érdeklődőket a város legnagyobb sportbörzéje, a Nagy Sportágválasztó, amelyen az alábbi klubok, egyesületek mutatkoznak be szeptember 9-10-én 10 és 16 óra között: DKSE röplabda-szakosztály, birkózó-szakosztály, kajak-kenu szakosztály, torna szakosztály, Dunaújvárosi Acélbikák, Kyokushin karate, Aikidó (Imrei Budo), Dragons kosárlabdacsapat, Shaolin kungfu Association, Wesley-DaCapo, Dóczi Zsuzsi – Gymstick, „Fanatic Sports” Küzdősport Egyesület, Dunaújvárosi Darts Club, Dunaújvárosi Ökölvívó Sport Egyesület, Angels Női Jégkorong SE, Dunaújvárosi Kulturális és Hagyomány-őrző Íjász SE, Pannon Triatlon Klub, Spartan Cheerleading Sportegyesület.