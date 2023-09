– Tavaly azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a nálunk pallérozódó tehetségekre kívánunk hosszabb távon építeni. Már az előző szezonban is hét saját nevelésű játékos kapott lehetőséget a felnőttek keretében, most pedig további négy fiatal csatlakozott a csapathoz. Egy új védekezési szisztémát alkalmazva vágtunk neki a felkészülésnek, és ehhez kerestünk további játékosokat. A hiányzó posztokra is megpróbáltunk főként magyar kézilabdázókkal erősíteni. Hozzájuk érkezett még a fiatal portugál Débora Solange Costa Moreno, aki Magyarországon folytatja tanulmányait, valamint a lengyel Małgorzata Trawczyńska. A jelen gazdasági helyzetben, a klubunk anyagi helyzetét reálisan szemlélve, számunkra a jövőt a hazai tehetségek jelentik. A szakmai stábunk is úgy látja, hogy fiataljaink szép karriert futhatnak majd be a következő években – akár nálunk, akár innen továbblépve. Jó példa erre Farkas Johanna, aki végül úgy döntött, az MTK-ban folytatja, ám a DKKA színeiben lett többször is az év junior játékosa – mondta el a DH-nak Horváth Tibor, a Kohász ügyvezetője, aki elárulta: az erőviszonyok ismeretében jó lenne harcban lenni a bajnokság során a hatodik-hetedik helyéért. – Az 5. és a 10. hely között található csapatok között a 2022/2023-as szezonban is az adott meccsnapon mutatott forma döntött. A riválisok keretét ismerve most sem lesz ez másként. A felkészülési találkozók bizonyos szakaszaiban már jól játszott a csapat, ám sajnos az elmúlt hetekben számos sérülés is hátráltatta a munkát. Legutóbb, a Győr ellen is számos hiányzónk volt. Korábban Rapatyi Tamás vezetőedző is említette már, hogy a Ferencváros elleni szombati találkozót is a felkészülés részének tekintjük, számunkra a bajnokság érdemi része a Fehérvár elleni mérkőzéssel kezdődik majd szeptember 8-án, hazai pályán. Mindezek mellett természetesen szeretnénk ma is koncentrált és szervezett játékot mutatni az Elek Gyula Arénában.

Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az ügyvezetőt a sportcsarnok tervezett felújításáról is kérdeztük: – Folyamatosan egyeztetünk a kivitelezőkkel és a szövetséggel is. Ha megkezdődnek a munkálatok, akkor a hazai meccseinket a két éve átadott solti sportcsarnokban rendezzük majd. Ám minderről idejében tájékoztatni fogjuk a szurkolókat.