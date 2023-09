A viadalon negyvenkét ország fiataljai gyűltek össze, hogy megmutassák képességeiket.

A rácalmási páros U16 1000 méteren előfutamukban a harmadik helyet megszerezve, rögtön döntőbe jutottak, ahol nagyon szép versenyzéssel ezüstérmesek lettek. Fél kilométeren Roland és Lőrinc szintén a fináléba jutott, ahol a hatodik helyet szerezték meg.

A 200 méteres sprinttávon, egy komoly középfutamot követően, szintén döntőbe jutottak, ami még keményebb feladatot jelentett számukra, végül mindössze tizennnyolc századmásodperccel maradtak le a fiúk dobogóról, végül az ötödik helyen futottak be. A rácalmási tehetségek ezekkel a helyezésekkel is értékes pontokat szereztek a magyar csapatnak, amely az ORV-t 50 éremmel, 22 arany, 18 ezüst és 10 bronz leosztásban fejezte be, így a legsikeresebb nemzetként zárhatta a lengyelországi utánpótlás versenyt. Mindezt úgy, hogy a csapatot csak olyan versenyzők alkották, akik sem a vb-n, sem pedig Eb-n nem indultak.