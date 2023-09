A Worm Angels csütörtökön kora délután jelentette be, hogy a 2023/2024-es szezonban is számíthat majd Németh Péter játékára. Németh 2022. szeptemberében 16 profi idény után vontult vissza az Acélbikáktól, ahol hét idényen keresztül játszott. A tavalyi Andersen Liga ezüstérmes Kukacosoknál Németh legutóbb 29 (18+11) kanadai ponttal zárt. Némethez hasonlóan Kiss Ákosra, Hüffner Adriánra, Hamvai Szilárda, Hruby Gellértre is számíthat majd a továbbiakban Láng Zoltán vezetőedző. A klub a napokban közölte, hogy csatlakozott kerethez Horváth Dávid is, aki az Andersen-címvédő MAC Ikonoktól érkezik. Horváthot 2021-ben és 2022-ben is az OB II-es bajnokság legértékesebb játékosának választották.