Tóth Árpád, a DF edzője a 3-3-as nyitányról elmondta, nyilván egy kis keserűség van benne, mert nyerni szerettek volna, de sajnos ez lett belőle. – A tanulság, nem szabad egy félidőt ajándékozni az ellenfélnek. Bizakodás is van bennem, mert az, hogy a félidei 1–3-ról vissza tudtunk jönni, az csapatunk erejét mutatja, de még sokat kell javulnunk – mondta.

Vincze Dezső a századik gólját szerezte a Nagykanizsa ellen, arról beszélt, hogy elismeri, valamiért még nem érezték a játék ritmusát. Az első félidő arra ment el, hogy észbe kapjanak, hogy elkezdődött a bajnokság. – Hihetetlen hibákból kaptunk gólokat, olyanokból, amikről nem is álmodhatott az ellenfelünk. Hasonlókat szerintem egy fél szezon alatt sem kapunk. Ha nem 1–3 a félidő, akkor a második alapján biztosan megnyertük volna a mérkőzést – fogalmazott.

Hozzátette: – A mérkőzés alakulásában is fontos volt a találatom, de a futsalos karrieremben egy különleges esemény lett belőle, mert ez a századik. Ez egy kicsit mérföldkő, ugyanis, amikor az ember elkezd játszani és megjön ez első, a tízedik, és a többi, az már egyre jobban tetszik Aztán kilencven fölött már az jutott eszembe, hogy ezt aztán addig nem szabad abbahagynom, amíg meg nem lesz az a szép kerek szám! Hál’ Istennek enm kellett hozzá túl sok mérkőzés, hiszen ez százas, százhuszonegy mérkőzésen született. Annak nagyon örülök, hogy szép eredményem épp a szülővárosomban a Dunaújváros Futsal csapatában született. Azt mondják, hogy evés közben jön meg az étvágy, ezért remélem, hogy lesznek még újabb futsalos góljaim is.

Az új emberekről így beszélt: - Szerencsére erősödtünk velük, két lendületes játékos, Puskás Kristóf és Kuti András is érkezett, akik szintén újvárosiak, gyermekkorunk óta ismerjük egymást. Szerintem mind a ketten hasznos tagjai lesznek a csapatunknak. Úgy érzem, hogy nem is kell hozzá sok idő és több lehetőséget fognak kapni. Az edzőnk hétről-hétre sokat gyakoroltatja velünk azokat a megoldásokat, amiket hamarosan már készség szintjén mutatunk be, és amitől hiszem, hogy eredményesen harcoljuk végig a bajnokságot. Egy kis időre van szükségünk ahhoz, hogy ez a munka sikert hozzon magával. Úgy érzem, hogy a Dunaújváros Futsal jó időszak elé néz, mert a csatunk magja fiatal, a legjobb húszas éveiben, vagy a harmincasok elején jár, Remélem sok örömöt fogunk okozni a szurkolóinknak és a városnak, mert szükségük van egy jó csapatra. Legalább egyre!