Az első döntős napon Mayer Gréta és Mészáros Krisztofer szerezte az első magyar medáliákat. Mindketten aranyérmesek lettek. Mayer Gréta ugráson, Mészáros pedig talajon végzett az élen. A következő – hazai dobogós helyeket hozó szer a felemáskorlát volt, Székely Zója első, Cziffra Bettina Lili pedig harmadikként végzett.

Lólengésben két magyar volt fináléban, ott ötödik lett Mészáros Krisztofer, Kiss Balázs pedig hetedik. Az utolsó fináléban is két magyar mutathatta be gyakorlatát. Tomcsányi Benedek első számú tartalékként finalista lett gyűrűn egy visszalépés miatt, így végül a nyolcadik helyen fejezte be a VK-t, Kiss Balázs pedig a hatodik legjobb pontszámot érdemelte ki.

Magyar érmes nyilatkozatok

Mayer Gréta:

A felkészülésem során ez egy fontos és egy nagyon kedves állomás. Sikerült megnyernem az ugrást, ez volt az egyetlen szer, amelyben döntőbe kerültem, igyekeztem mindent kihozni magamból, és ez összejött. A selejtezőhöz képest még javítottam is...

Czifra Bettina Lili:

Örülök, hogy első éves felnőttként itt Szombathelyen dobogóra sikerült állni. Ez erőt ad a folytatáshoz. Dolgozunk tovább keményen. Nem lesz pihenés, hiszen közeleg a magyar bajnokság.

Fotó: Freschli Jozsef/MATSZ

Székely Zója:

Imádok Szombathelyen versenyezni, kifejezetten feldob az Arena Savaria hangulata. No meg az, hogy felemáskorláton előfordult már hogy Kovács Zsófi mögött végeztem, és két magyar volt a dobogón. Most sajnos nincs itt Zsófi, de ismét ketten hallgathattuk a magyar himnuszt. Amikor sorra kerültem a fináléban, Lili már túl volt a gyakorlatán, sőt vezetett. Ez meg is nyugtatott egy picit, hogy neki már sikerült. Nagyon boldog vagyok...

Mészáros Krisztofer:

Nagyon elégedett vagyok a talajgyakorlatommal. Elég feszes, lendületes lett, és magas pontszámot kaptam. Érdekesség, hogy ezzel a ponttal a vb-n is döntőbe lehet kerülni. Sajnos, a másik szombati fináléban bemutatott gyakorlatom nem sikerült ilyen jól, azon sokat kell még dolgozni. Ott ötödikként zártam.