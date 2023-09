A találkozó remekül kezdődött a DAB számára a magyar bajnoki címvédő otthonában, hiszen a sérüléséből visszatérő Somogyi Balázs már a hatodik másodpercben megszerezte csapata vezetését. Az első harmadban több gól nem született. A nézők amolyan egálos meccset láthattak, annak ellenére, hogy a dunaújvárosiak kétszer annyit lőttek kapura, mint ellenfelük (10-5).

A második játékrészben is egy gól született, de azt most a Fradi szerezte a 28. percben. Továbbra is egyenlő erők küzdelmét hozta a meccs, bár az Acélbikáknak több nagy helyezük volt, mint a zöld-fehéreknek.

A befejező húsz percben mindkét oldalon egy-egy gól született (a Bikákét Svars lőtte), vagyis a rendes játékidő 2-2-vel ért véget. Jöhetett a hosszabbítás – DAB ziccerekkel, de az eredmény nem változott. A büntetőkből azután a Ferencváros hármat értékesített, míg a másik oldalon csak Svars talált be.

Végig hajtós, sok ütközéses – némi verekedéssel dúsítva - találkozót vívott a két együttes. A DAB-ra még két felkészülési mérkőzés vár az Erste Liga szeptember 29-i rajtjáig. Mindkét összecsapáson a székesfehérvári FEHA19 lesz az ellenfél: szeptember 20., Székesfehérvár, szeptember 22. Dunaújváros.

FTC – DAB 3-2 (0-1, 1-0, 1-1, 1-0) - szétlövéssel

Dunaújvárosi Acélbikák: Kovács (Tóth) – Varga, Maarnela, Somogyi, Lorraine, Elomaa – Svars, Ahonen, Hadzinikolic, Koskinen, Dézsi – Moore, Sysak, Szalma, Nemes, Pinczés – Léránt, Bánki, Atamanchuk, Strenk, Michalevic. Vezetőedző: Niko Eronen.