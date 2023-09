Tizenhat együttes nevezett a Magyar Kupa 2023-2024-es kiírására. A klubokat a kupában tavaly elért eredmények, valamint a bajnoki sorozatokban elért helyezések alapján emelték ki, ettől függ, hogy mikor kapcsolódnak be a sorozatba – olvasható a Magyar Jégkorong Szövetség honlapján.

Az első fordulóban hat együttes vesz részt, két akadémiai csapat, valamint négy Andersen-ligás gárda: a Budapest Jégkorong Akadémia, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Akadémia, a Goodwill Pharma Szeged, a Lehel HC (Jászberény), az UNI Győr ETO HC és a Worm Angels.

A csütörtökön délután tartott sorsolás alapján az első forduló párosítása: Goodwill Pharma Szeged–Budapest Jégkorong Akadémia, DVTK Jegesmedvék Jégkorong Akadémia–Worm Angels, UNI Győr ETO HC–Lehel HC. Az első mérkőzéseket október 4-én, a visszavágókat október 10-én rendezik.

A második fordulóban csatlakozik be a DVTK Jegesmedvék, a FEHA19, a MAC Ikonok és az Újpesti Jégkorong Akadémia. Az első kör három továbbjutója mellett folytathatja a legjobb vesztes csapat is, utóbbi kilétét az összesített gólkülönbség alapján határozzák meg. Ha ez alapján nem lehet dönteni, akkor a több szerzett gólt veszik figyelembe, és ha ez is egyenlő, akkor a kupában elért tavalyi helyezés a mérvadó. A második forduló meccseit a tervek szerint október 17-én és 24-én tartják.

A harmadik fordulóban a négy továbbjutó mellett ott lesz a DEAC, a Dunaújváros, az FTC-Telekom és az UTE is, a párosításokat sorsolás alapján alakítják ki. A mérkőzéseket október 31-én és november 21-én bonyolítják le a kiírás alapján.

A négy továbbjutó kerül a negyedik fordulóba, ott dől el, mely csapat megy tovább a négyes döntőbe. Ennek a körnek a találkozóit december 5-én és január 16-án játsszák le az egyesületek. A Hydro Fehérvár AV19 osztrák bajnokságban induló gárdája, és a címvédő BJAHC automatikusan tagja a négyes döntőnek, amelyet 2024. január 27–28-án rendeznek egy később kijelölendő helyszínen.