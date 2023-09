Bár Érden játssza majd hazai mérkőzéseit, mégis dunaújvárosi klub a Worm Angels, amely napokban kezdte el bemutatni a következő idény játékosait. A kukacosoknál marad a korábbi válogatott, a korábban az Acélbikáknál is kulcsszerepet betöltő, volt válogatott Hüffner Adrián bekk, aki legutóbbi szezonban mutatott menetelésben is nagy szerepet játszott. Az idei szezonnal kapcsolatban Hüfi elmondta: „Az Andersen Liga első szezonja beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a játékosok és a bajnokság is várakozáson felül teljesített. Bízunk a még jobb folytatásban és abban, hogy idén a szövetség is bebizonyítja, hogy hosszú távú, komoly szándékai vannak ezzel a versenysorozattal.