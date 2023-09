Dunaújvárosi FVE–III. Kerületi TVE 15–12 (5–5, 4–4, 3–2, 3–1)

DFVE: Maczkó - Kardos D. 2, Dobi 4, Garda 3, Mahieu, Jonkl, Szabó N., Csere: Eikel (kapus), Horváth 4, Somogyvári, Pál. Vezetőedző: Vad Lajos.

III. Ker.: Poor - Török 1, Illés H. 2, Brezovszki 1, Gyöngyössy 2, Huszti D., Rajna 3. Csere: Hajdú 1, Zöld, Kiss, Ráski 2, Keresztes. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Gól emberelőnyből: 8/15, 4/10.

Kiállítások: 3/3, illetve 1/1.

A két csapat a szezonkezdet előtt egy horvátországi nemzetközi torna döntőjében találkozott egymással, akkor döntetlen született a rendes játékidőben, s végül büntetőkkel az újvárosiak nyertek.

Ezúttal is szorosan alakult a meccs, az első negyedben rendre egy, majd 2-4-nél már két gólla vezettek a vendégek, hogy aztán Mahieu és Horváth révén egál legyen, mint a játékrész végén is. A második nyolc perc is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, a DFVE végig ment az eredmény után, s ezúttal is sok gól esett.

Remek volt a hangulat a megtelt uszodában

Fotó: SzZsE

A fordulást követően a sorminta - vendég gól, hazai találat - egészen a harmadik játékrész hajrájáig tartott, ekkor egymás után érkezett két jó ötméteres Gardától, amikkel fordított a DFVE, 12-11. Innen még egyenlített Rajna, de aztán teljesen elkészültek az erejükkel a fővárosiak, a hazaiak pedig az utolsó két percben még dobtak három gólt, így ekkora előnnyel várhatják a szombati visszavágót. Amennyiben összesítésben döntetlen lesz az állás a két meccs után, akkor büntetőkkel dől el a továbbjutás.

Horváth négy góllal zárt

Fotó: SzZse

További eredmények: Eger-Ferencváros 13-13, Szeged-UVSE 3-18, UVSE-Szeged 17-4, BVSC-Szentes 16-7.