Az Előszállásnak a Szabadbattyán visszalépése miatt ezúttal kényszerpihenővel, meccs nélkül indult a bajnoki sorozat. A gólokat illetően mindjárt gólkirályt is avathatunk az első fordulóban, hiszen a Sárszentmihály a Káloz csapatát verte tetemes 10–2-es eredménnyel. Nem adta alább fél tucat találatnál Beloiannisz sem. Seregélyest győzték le kapott gól nélkül 6–0-ra, otthon. Ebben az osztályban is, hasonlóan a vármegyei I. osztályhoz, csak egy döntetlen született a Bes­nyő–Sárosd-összecsapáson. Igaz, a hat találat, ami végül 3–3-as eredményt hozott, pótolhatta a közönség szezon elei gólszomjúságát.

Nagykarácsony–Aba 2–1 (0–1)

Az első félidőben mindkét oldalon adódtak helyzetek, talán a hazai gárda támadásait tekintve egy hajszálnyi mezőnyfölényt is mondhat magának. A helyzetekből azonban csak az Aba tudott érvényesíteni egyet. A bal szélről beadott labdát Glócz rúgta be. A félidő vége előtt a Nagykarácsonynak két óriási helyzete is kialakult. Az egyik egy felsőléces kapufa, de a szerencse ekkor még nem állt a hazai gárda mellé.

A második félidő után 0–1-ről fordított a hazai csapat. Igaz, ehhez a vendég Madácsi kiállítása is hozzájárult. A szünetet követően a 48. percben Abától kiállították Madácsi Mátét, így tíz emberre fogyatkoztak a vendégek. Az emberhátrányt nehezen viselte Aba. Nagykarácsony pedig jó eséllyel foghatott hozzá az egyenlítéshez. Az 59. percben szélről beadott hazai lövést az abai kapus középre ütötte, amit Mohácsi átvett és a hosszú sarokba lőtt, 1–1. A 77. percben kontratámadásnál a nagykarácsonyi Gábrist szöktették, aki a saját térfélről indulva, lerázva védőjét, higgadtan az abai hálóőr mellett passzolt a kapuba. Ezzel be is állította a 2–1-es végeredményt.

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács, Szabó, Rezes, Éliás, Demeter, Jákli, Mohácsi, Gráczer, Szabó. Cserék: Kőkuti, Magyari, Szabó, Gábris, Horváth, Varga.

Aba: Sereg – Simon, Huszti, Glócz, Budai, Madácsi, Réti, Glócz, Réti, Hegyi, Penczer. Cserék: Bíró, Ivancsik, Denke, Varga, Bodó, Katona, Zsifkovics.

Gólszerzők: Nagykarácsonytól Mohácsi Norbert és Gábris Róbert. Abától Glócz Herkules.

A Polgárdi–Baracs-mérkőzésről Körmendi Zsolt, baracsi edző adott tájékoztatást.

– Óriási munka volt ebben a meccsben, egész jól kihasználtuk a helyzeteinket, és a védekezésünk is nagyon rendben volt, megérdemelt győzelmet arattunk.

A Fejér vármegyei II. osztály déli felnőtt első forduló pontos eredményei: Besnyő–Sárosd 3–3, Beloiannisz–Seregélyes 6–0, Sárszentmihály Masterplast–Káloz 10–2, Polgárdi–Baracs 1–3, Adony– Nagyvenyim 4–1.

Az Előszállás–Szabadbattyán-mérkőzést törölték a hét közepén. A battyányiak már nincsenek az osztályban, mert visszaléptek.