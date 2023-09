Elsőként Szőke Álmost, az Erste Liga elnökét hallgathattuk meg a szezonnyitó sajtótájékoztatón.

„Folytassuk ott, ahol tavaly abbahagytuk. Soha nem látott izgalmakat hozott az előző szezon, különösen az elődöntő és a finálé, hiszen hétmeccses párharcokat rendeztek” – kezdte, majd emlékeztetett arra, hogy tavaly emelkedett az átlagos nézőszám, köszönhetően annak, hogy az erdélyi csapatok meccseire rendre sokan voltak kíváncsiak, és a DVTK is megduplázta nézői számát. Köszönetet mondott a névadó Erste Banknak a támogatásért, és hogy segítenek abban, hogy együtt még több szurkolót lehessen elérni. Megújult az Erste Bank arculata, így a liga arculatát is frissítették az új szezon előtt.

Szőke Álmos szerint az új lebonyolítás segít abban, hogy kiegyenlítettebb legyen a bajnokság. Kiemelte, továbbra is cél, hogy minél több néző legyen, ezért vonzó, családbarát programokat kínálnak, hogy növekedjen a szurkolói bázis. Ismét lesznek Erste Liga Matinék, valamint találkozók semleges helyszínen. Ezek közül az első az október 29-i FEHA19–UTE összecsapás lesz Szombathelyen, majd Ajkára és Zalaegerszegre is ellátogat az Erste Liga. Az is kiderült, a meccseket továbbra is az MTVA csatornáin és az internetes Erste Liga TV-n követhetik az érdeklődők.

Somogyi Attila, a liga menedzsere elmondta: az alapszakasz az eddigieknél hosszabb lesz. A két oda-vissza kör, vagyis harminchat forduló után a csapatokat a helyezések alapján két csoportra osztják, ahol még egyszer játszanak a csoportbeli ellenfelekkel hazai pályán és idegenben. Ez további nyolc mérkőzést jelent, ami szintén az alapszakasz része, és az itt elért eredmények beleszámítanak a tabellán rögzített helyezésekbe. A két csoportot a kígyóelv szerint alakítják ki: az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, amíg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Az alapszakasz így negyvennégy fordulóból áll majd.

A rájátszás-kvalifikáció megszűnik, vagyis az utolsó két helyezettnek véget ér az idény az alapszakasz befejeztével. Újdonság az is, hogy a negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig az állva maradt, legmagasabban rangsorolt együttes játszik a legalacsonyabbal.

Az egy éve bevezetett pontrendszert felülvizsgálták az első tapasztalatok alapján, és kisebb változások lépnek életbe. A felső limit nem változik, 56 pont marad. Az alsó határ a nemzeti akadémiák által versenyeztetett csapatok számára 18 pont, a nem akadémiák által versenyeztetett csapatok számára 36 pont lesz. A légiósok minimum pontértéke 3-ról 3,5-re emelkedik a hazai játékosok védelme érdekében – fejtette ki Somogyi Attila.

A csapatok képviselői is részletesen elmondták, hogyan készülnek az új idényre.

Azari Zsolt elmondta, csak olyan játékosokat tudtak igazolni, akik belefértek a költségvetésbe. Reméli, hogy az újvárosi jégkorong 50. születésnapját méltó módon tudják ünnepelni, és felveszik a versenyt az erősödő riválisokkal. A cél, hogy a hazai mérkőzéseken növeljék a nézőszámot.

A DAB szeptember 29-én, pénteken Székesfehérváron játszik a FEHA19 vendégeként (18.30), október elsején, vasárnap pedig a DVTK Jegesmedvéket fogadja (18 óra).