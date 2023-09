A Vasas elleni szombati sikert követően nem sok pihenő jutott a csapatnak, hiszen ma újra bajnoki és hosszú út vár a lányokra. A Debrecen elleni mérkőzést a sorsolás szerint Dunaújvárosban játszották volna a csapatok, ám a ­DVSC kérésére felcserélték a pályaválasztói jogot, ugyanis a múlt heti két, hosszú buszozás után a Loki szerette volna elkerülni az újabb 600 kilométeres utazást a Bietigheim elleni BL-meccs előtt. A cseréhez a DKKA sportszerűen hozzájárult, egyébként is nagyon jó kapcsolat van a két klub között, csupán annyit kértek, hogy a mérkőzés 17 órakor kezdődjön.

A találkozó esélyese a három győzelemmel, a Fradival holtversenyben bajnokságot vezető hajdúsági alakulat, azonban a DKKA számára is fontos a jó és összeszedett játék, ami legutóbb a Vasas elleni második félidőben már kiválóan működött. A meccsen remekelt a kapuban Wéninger Alexa, 15 lövésből hetet hárított 47 százalékos hatékonysággal. Teljesítménye alapján az M4 Sport kézilabda magazin szakértője, Ferling Bernadett az előző hét csapatába is beválasztotta.

A 4. forduló további mérkőzései: MTK - Ferencváros, Vác - Győr, Mosonmagyaróvár - Alba Fehérvár, Békéscsaba - Vasas, Kisvárda - NEKA, Kozármisleny - Budaörs.